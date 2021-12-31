Altını olanlar ve alacaklar dikkat! Haluk Özdil duyurdu: O tarihte altın yeniden 1000 lira olacak

Altın ve dolarla ilgili yaptığı tahminlerle dikkatleri üzerine çeken Haluk Özdil'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ne Var Ne Yok programına katılan Haluk Özdil, altın fiyatlarının Haziran ayında yeniden 1000 liraları göreceğini söyledi.

Özdil yaptığı açıklamada, "FED artık ons altını baskılayamıyor. Dünyada eğer ons altın yükselirse bunun Türkiye'ye de yansıması olacak. Haziran ayına kadar altın sağlıklı bir şekilde yükselecek. 900 hatta 1000 liraları bile görebilir. Ama dediğimiz gibi bu birden fırlamayacak. Sağlıklı ve düzenli yükselecek. Çünkü altın şu an gerektiği yerde değil çünkü" ifadelerini kullandı.

3 Ocak konusunda uyarmıştı

Geçtiğimiz günlerde 3 Ocak konusunda da uyarılar yapan Haluk Özdil, halkın oyuna gelmemesi gerektiğini belirtmişti.

İşte Özdil'in o açıklamaları:

‘İktidar giderse ne olursa olsun. Dolar 30 lira olacak’ diyen güruh şimdi 3 Ocak’ta bir şeyler olacağını söylüyor. Hiçbir şey olmayacak. Doların tekrar yükselişe geçmesini isteyen bazı fonlar var. Saldırılar düzenliyorlar. Bunların içeride ortakları var. Yine başladılar. Hiç kimse dolar almaya yeltenmesin. İkinci bir darbe yolda. Bu seferki darbe alıcılara çok feci bir şekilde zarar verecektir. Küçük yatırımcı için dolar ya da altın zengin etmez. 3 Ocak’ta bir şey yapılacağı yok ama bir atak gelebilir. Gelse de karşılık verilecektir. Doların 11-12 bandında seyredilmesi isteniyor. Düşmesi de beklenmiyor. Çünkü düşerse ihracat anlamında şirketler rakipleriyle mücadele edemez.