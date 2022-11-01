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Ekonomi Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek
Ekonomi

Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminleri paylaştı. Kolçak, 2023'ün Mart ve Haziran ayına dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-11-01 15:10:00 -
Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarının yükseleceği tarihi açıkladı.

Youtube kanalı üzerinden konuşan Hatice Kolçak, altının yukarı yönlü hareketinin FED'e bağlı olduğunu söyledi.

Kolçak yaptığı açıklamada, "Dünya altın topluyor. Birçok ülkenin Merkez Bankası fiziki altın toplamaya başladı. Ons altın sürekli satış yiyor. Altın ucuz kaldı. Bu sene Mart’ta FED’in faiz artışı sonrası altın sürekli satış yedi. Altın bu sene hiç prim yapmayan madenlerden bir tanesidir. FED artık sürekli faiz artışı ile döngüyü çeviremeyecek. Mart en kötü Haziran FED artık faiz artışını durduracak. Böyle olunca altın çıkışa çıkacaktır. Yani ons altın FED’in politikasını değiştirmesiyle artacak. 1800-2 bin dolar seviyelerini görebiliriz. Gram tarafı ons yukarı çıkarsa o da çıkacaktır. Dolar kurunu da yukarı tırmanacaktır" dedi.

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