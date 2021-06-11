Altını olanlar dikkat! Uzman isim fiyatlarla ilgili bomba detayı verdi

Son dönemde ons altın öncülüğünde yükseliş kaydeden gram altın fiyatları 2 Haziran tarihinde 538 lirayı görerek 540 lira olan tarihi zirvesine yakın seyir izledi. Gram altın, haftanın son gününe ise 515 lira seviyesinde başladı. Peki altın fiyatları yükselir mi?

Prof. Dr. Sefer Şener, Uzmanpara'ya yaptığı altın değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hafta başı 1890 dolar seviyesinde olan ons altın, 1902 dolar seviyesine kadar yükseldikten sonra tüm küresel piyasalarda olduğu gibi ABD’den gelecek enflasyon verilerine odaklanmıştı. Altının odaklandığı diğer bir nokta ise ABD işsizlik verileriydi.

Ancak tüm beklentilere rağmen altının 1850 dolar seviyesinde güçlü bir destek direnç oluşturduğunu görüyoruz. Aslında bu fiyat hareketleri bize altın yatırımcılarının daha çok “bekle ve gör” tavrını koruduğunu gösteriyor.

Dün itibariyle ABD’de enflasyon 13 yıl aranın ardından ilk defa beklenti olan %4,7’yi aşarak %5 seviyesini görmüştür. Böylelikle 2008 finansal krizinden bu yana ilk defa Amerika’da enflasyon yıllık bazda %5 seviyesine ulaşmış oldu. Diğer taraftan 370 bin seviyesinde beklenen işsizlik maaşı başvuruları ise 376 bin olarak gerçekleşti.

Tahvil faizleri geriledi

Açıklanan enflasyon verilerinin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %2.6’nın üzerinde düşüşle 1,45 seviyelerine kadar geriledi. Tahvil faizlerindeki bu düşüş ilk etapta, açıklama öncesi 1874 dolar seviyesinde olan ons altını % 0,46 seviyesinde artarak 1898 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Ancak ons fiyatlarındaki artış Türk Lirası karşısında %2’ye yakın değer kaybeden dolar kuru nedeniyle gram altına yansımadı.

Orta ve uzun vadede altında yön yukarı

Eğer Fed enflasyon yükseldiği için bundan sonraki süreçte sıkılaşma mesajı verirse bu altının ons fiyatını baskılayacaktır. Ancak bu durumda dolar endeksi yukarı hareket edeceği için gram bazında kayıplar daha az olacaktır.

Fed varlık alımlarını azaltacağını belirtmediği sürece ons altın yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Orta ve uzun vadede altın fiyatları yükselişe devam edecektir. Orta ve uzun vadede 2000-2100 dolarlar altın fiyatları için kesinlikle sürpriz rakamlar değildir.

Çünkü altın, ABD hazine tahvili getirilerinin enflasyon endişeleri nedeniyle yılın başlarında belirlenen yüksek seviyelerinden geri çekilmesiyle Mayıs ayında büyük bir artış kaydetmiştir. Şimdi açıklanan enflasyon verisi sonrası tahvil faizleri de 1,45 seviyelerine çekilmiştir.