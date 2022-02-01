  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: Keriz silkelemesi devrede! Elinizde altın varsa...
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: Keriz silkelemesi devrede! Elinizde altın varsa...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altını olanlarla ilgili olarak önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 17:09:00 - 2022-02-01 17:12:45
Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: Keriz silkelemesi devrede! Elinizde altın varsa...

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altını olanların beklemesi gerektiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ramazan Kurtoğlu, "Altını olanlar paniklemesin. Altının “altını oyuyorlar. Boğa ve Ayı kapışması var. Boğalar beklemede Ayılar ve destekçileri manipüle ediyorlar.Yani insanlık tarihinin tek gerçek parası altında “keriz silkelemesi” devrede." dedi.

Altını olanları Ramazan Kurtoğlu uyardı: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama...
Altını olanları Ramazan Kurtoğlu uyardı: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama...

Ekonomi

Altını olanları Ramazan Kurtoğlu uyardı: Bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama...

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, ‘Gözlerini kararttılar’ diyerek korkutan açıklamayı yaptı: Maalesef yaptıracaklar
Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, ‘Gözlerini kararttılar’ diyerek korkutan açıklamayı yaptı: Maalesef yaptıracaklar

Gündem

Ekonomist Ramazan Kurtoğlu, ‘Gözlerini kararttılar’ diyerek korkutan açıklamayı yaptı: Maalesef yaptıracaklar

Ramazan Kurtoğlu, Rusya konusunda uyardı: Türkiye müdahil olmalı
Ramazan Kurtoğlu, Rusya konusunda uyardı: Türkiye müdahil olmalı

Dünya

Ramazan Kurtoğlu, Rusya konusunda uyardı: Türkiye müdahil olmalı

Ramazan Kurtoğlu Kazakistan sonrası tehlikeyi açıkladı: O ülke Türkiye'nin bulunduğu kritik bölgeyi karıştıracak
Ramazan Kurtoğlu Kazakistan sonrası tehlikeyi açıkladı: O ülke Türkiye'nin bulunduğu kritik bölgeyi karıştıracak

Gündem

Ramazan Kurtoğlu Kazakistan sonrası tehlikeyi açıkladı: O ülke Türkiye'nin bulunduğu kritik bölgeyi karıştıracak

Ne altın ne de dolar! Ramazan Kurtoğlu Türk insanı için en önemli yatırımı açıkladı
Ne altın ne de dolar! Ramazan Kurtoğlu Türk insanı için en önemli yatırımı açıkladı

Ekonomi

Ne altın ne de dolar! Ramazan Kurtoğlu Türk insanı için en önemli yatırımı açıkladı

Altın alacaklar bu sözlere kulak verin! Ramazan Kurtoğlu bombayı patlattı: Öyle bir rakam verdi ki...
Altın alacaklar bu sözlere kulak verin! Ramazan Kurtoğlu bombayı patlattı: Öyle bir rakam verdi ki...

Ekonomi

Altın alacaklar bu sözlere kulak verin! Ramazan Kurtoğlu bombayı patlattı: Öyle bir rakam verdi ki...

Altın, dolar, gümüş derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan kritik uyarı: Onu sakın almayın
Altın, dolar, gümüş derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan kritik uyarı: Onu sakın almayın

Ekonomi

Altın, dolar, gümüş derken ekonomist Ramazan Kurtoğlu'ndan kritik uyarı: Onu sakın almayın

Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu altın için şoke eden tahmini yaptı: Muhtemelen öpücük alacaklar
Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu altın için şoke eden tahmini yaptı: Muhtemelen öpücük alacaklar

Ekonomi

Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu altın için şoke eden tahmini yaptı: Muhtemelen öpücük alacaklar

Altın fiyatları güncel: 1 Şubat 2022 anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları güncel: 1 Şubat 2022 anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar?

Ekonomi

Altın fiyatları güncel: 1 Şubat 2022 anlık gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım, ata, bilezik fiyatları ne kadar?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay