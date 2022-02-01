Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu'ndan şok tahmin: Keriz silkelemesi devrede! Elinizde altın varsa...
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altını olanlarla ilgili olarak önemli uyarılarda bulundu.
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu, altını olanların beklemesi gerektiğini söyledi.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ramazan Kurtoğlu, "Altını olanlar paniklemesin. Altının “altını oyuyorlar. Boğa ve Ayı kapışması var. Boğalar beklemede Ayılar ve destekçileri manipüle ediyorlar.Yani insanlık tarihinin tek gerçek parası altında “keriz silkelemesi” devrede." dedi.
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