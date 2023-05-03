Altını olanlar dikkat! Ramazan Kurtoğlu tedirgin etti: Türbülansa girildi, o tarihte şok gelişmeler olacak

Sürekli olarak fiziki altın alımı konusunda vatandaşlara çağrı yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Ramazan Kurtoğlu'ndan korkutan açıklamalar geldi.

Her Açıdan Youtube kanalına konuk olan Ramazan Kurtoğlu, yatırımcılara uyarılarda bulundu.

Kurtoğlu yaptığı açıklamada, "Büyük bir türbülansa geliyor. Büyük bir enflasyon dalgası geliyor. Şu anda tüm Merkez Bankaları kelepir altın toplama yarışına girdi. Kelepir altınlar toplanıyor. 2023-2030 yılları arasında şok gelişmeler olacağa benziyor. İki noktada savaş çıkma tehlikesi var. Bir tanesi Doğu Akdeniz'de diğer ise Tayvan'da yaşanması muhtemel duruyor" dedi.