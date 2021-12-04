  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Altını olanlar dikkat! O illerde sahte altın operasyonu!
Ekonomi

Altını olanlar dikkat! O illerde sahte altın operasyonu!

Altına ilginin arttığı şu günlerde yatırımcının en büyük korkusu sahte altın sahibi olmak. Bir çok şehirde buna yönelik operasyonlar yapılıyor. Gaziantep merkezli Hatay ve Mersin’de sahte altın üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 18:05:00 -
Altını olanlar dikkat! O illerde sahte altın operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin’de sahte altın üretimi yapan şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı ve bir şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi. (İLKHA)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki
Gündem

Yolda bulduğu 2 milyonluk pırlanta kolyeyi sahibine teslim etti! Aldığı tepki "pes" dedirtti

Bursa'da bir galerici yolda kolye buldu. Değerinin 2 milyon olduğunu öğrenince hiç tereddüt etmeden sahibine teslim etti. Ancak kolye sahibi..
Siyaset

"Kesin bilgi" diyerek duyurdu... İşte muhalefetin cumhurbaşkanı adayı

Muhalefet yandaşı Enver Aysever "kesin bilgi" diyerek muhalefetin cumhurbaşkanı adayını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Tarih verdi
Gündem

Bakan Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması: Tarih verdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD ile yaşanan F-35 kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay