Altını olanlar dikkat! O illerde sahte altın operasyonu!
Altına ilginin arttığı şu günlerde yatırımcının en büyük korkusu sahte altın sahibi olmak. Bir çok şehirde buna yönelik operasyonlar yapılıyor. Gaziantep merkezli Hatay ve Mersin’de sahte altın üretimi yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep, Hatay ve Mersin’de sahte altın üretimi yapan şahısların yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden birinin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı, adliyeye sevk edilen ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı ve bir şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine konulduğu bildirildi. (İLKHA)