Altını olanlar dikkat! İslam Memiş ezber bozdu: Ben olsam...

Piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş ise altın fiyatlarının yıl içinde göreceği seviyeyi geçtiğimiz günlerde açıklamış ve 1.450 TL seviyesini işaret etmişti.

Gram altın ve ons tahminlerini güncelleyen piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş, “1988 dolar, 1912 ya da 2000 dolar ons altında test edilebilir. Ancak ben bugünkü koşullarda ne gram altın ne de ons altın almayı tercih etmem. Yıl içinde tabii ki yükselecek. 1450 lira gram altın 2150 dolar ons altın olacak ama hemen olmayacak. Nisan ayındaki geri çekilmeler bence bir fırsattır. Mayıs ayında altın fiyatlarında bir fırsat göremeyeceğimizi tahmin ediyorum. Ancak bu hafta haftaya yükselişle başlayan ons altın varken bu fiyatlarla elimdeki TL ya da dolarla ons altın almazdım” açıklamalarında sonra gümüş yorumunu yaptı.

Beklemede kalınmalı

Gümüş fiyatlarıyla ilgili değerlendirmesini yapan Piyasa ve altın uzmanı İslam Memiş, “Gümüşün gram fiyatı 12.14 lira seviyesinde, TL var ise yeni almam beklemeyi tercih ederim. 12 liranın altına inmesini beklerim. Dolarım varsa pariteyle gümüş alır mıyım? Almam, yine düşmesini beklerim. Korku ve panikle alım yapmayın” açıklamalarında bulundu.