Altını olanlar dikkat! İslam Memiş acil olarak uyardı: Hemen bunu yapın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalardaki son dakika gelişmelerini yorumladı. Geçen hafta yaptığı manipülasyon uyarısını tekrarlayan İslam Memiş, bu yıl yatırımcıları rahat uyutmayacaklar diyerek; "Uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle işlem yapın." dedi.

İşte İslam Memiş'in o açıklamaları;

Geçen hafta piyasalarda ciddi bir gerginlik vardı. Neymiş, Rusya Ukrayna savaşı çıkacakmış piyasalarda kaos havası olacakmış. Geçen hafta verdiğim bütün mesajlarda bunun bir manipülasyon fiyatlaması olduğunu bir algı operasyonu olduğunu sık sık ifade ettim.

"Bu yıl rahat bırakmayacaklar"

Salı günü vuracaklardı, vurmadılar. Çarşamba günü vuracaklardı vurmadılar. Hafta sonu yine son dakika haberleriyle şu kadar asker öldü, burayı vurdular diye bir ton haber akışlar geldi. Bunu daha öncede söyledim, bu yıl hiç bir yatırımcıyı rahat oturtmayacaklar. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş

Altını olanları uyardı

Algı ve manipülasyonla elinizdeki varlıkları almaya çalışacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle işlem yapın.

Ne bir savaş çıktı ne de fiyatlarda agresif şekilde bir dalgalanma oldu. Sadece emtia fiyatlarına bilerek ve isteyerek ralli yaptırdılar. Daha sonra da bir bakıyorsunuz görüşmeler devam edecek; Biden ve Putin telefon görüşmesi yapacak diye haber akışı geliyor.

Altın fiyatları jeopolitik riskleri takip ediyor

Altın fiyatları jeopolitik riskleri takip ediyor

Dolar için en önemli tarih

Borsa yükselişle başladı, yükselişlerin kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Dolar 13,62 TL seviyesinde 13,50-13,70 TL aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz diye tahmin ediyorum. Ama son bir kez yine 13,40 TL seviyesini test etme olasılığını güçlü görüyorum. Mart ayından sonra yükseliş trendinin başlayacağını düşünüyorum. O yüzden Şubat ayında yaşanan gerileme 13,40 TL olabilir 13,30 TL olabilir. Bu seviyelerden sonra tekrar ralli yapma olasılığını güçlü gördüğümü söyleyebilirim.

Gram altın

Gram altın/TL geçen hafta 835 TL- 838 TL seviyesine kadar yükseldi. Şu an 825 TL seviyelerinde. Altını Gram fiyatı, ONS fiyatında yaşanan geri çekilmeyle hafta düşüşle başladı. Bu hafta Gram Altın/TL fiyatını 810 TL seviyesini destek seviyesi 840 TL seviyesini ise direnç seviyesi olarak takip edeceğim.

Ons altın

ONS altın 1887 dolar seviyesinde. Geçen hafta Cuma günü ONS altın için artık bu balon patlayabilir demiştim. Bu uyarıların geçerliliğini koruyor. 1908 dolar seviyesini direnç olarak takip edeceğim, 1870 dolar seviyesini de destek seviyesi olarak takip edeceğim. Olumlu açıklamalar gelirse bu hafta için tekrar 1870 dolar seviyesi aşağı yönlü kırılabilir.