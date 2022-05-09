Altını olanlar dikkat! Dünyaca ünlü milyarder altın kararını duyurdu

Meksikalı milyarder ve Bitcoin (BTC) boğası Ricardo Salinas, amiral gemisi kriptonun altından daha iyi bir değer deposu olduğunu düşünüyor.

Koinfinans'ta yer alan habere göre, Varlık portföyünün %60’ı “Bitcoin ve Bitcoin hisse senetlerinden” oluşan Salinas, yeni bir röportajda altının manipülasyona oldukça yatkın olduğunu söyleyerek, “Olay şu – Altını manipüle etmek çok kolay. Bir düşünün, Londra’da altın fiyatı sabitlendi… Geçen ay nikel sebebiyle Londra Metal Borsası’na ne olduğuna bakın. Demek istediğim, her şey baştan sona bir sahtekarlık" dedi.

Meksikalı milyardere göre, Bitcoin’in (BTC) fiyatı altın kadar kolay manipüle edilemez. Salinas, “Bitcoin’in altın sorunları yok. Yanında taşımak zorunda değilsin. Etrafta saklamanıza gerek yok. Ve en önemlisi, fiyatı manipüle etmek çok zor. Çünkü dünyanın her yerinde 24 saat ticaret yapabileceğiniz pek çok yer var. Altın gibi değil, değil mi?” ifadelerini kullandı.

12.3 milyar dolar değerinde serveti olduğu tahmin edilen Salinas, ailesinin nesiller boyu servetlerini altın olarak sakladığını ancak Bitcoin’i keşfettiğinde her şeyin değiştiğini söyledi.

“Ailemde ya da babamda ve büyükbabamda her zaman gold bug (altının en önemli yatırım aracı olduğuna inanan kimse) olduk. Ve fiyat paranın çözümünün altın olduğunu düşündük. Ve biz her zaman bunun üzerine bahse girdik. Yardımcı da oldu. Bazı anlarda çok yardımcı oldu…

Altının tüm bu sorunları var ve Bitcoin’i öğrendiğimde, şimdi bu her şeyi değiştirdi çünkü Bitcoin’in altın sorunları yok.”