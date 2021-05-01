Altını olanlar dikkat! Altın fiyatları artacak mı?

Altın fiyatları, son haftaların en yüksek seviyelerine çıkarak 470 Türk lirasını geçti. Yatırımcılar şimdi altın fiyatları daha da artacak mı? Altın fiyatları ne olacak? gibi soruların yanıtlarını araştırmaya devam ediyor.

Dolar endeksindeki yükseliş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin yönetimi, kripto paralar, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) yapılan her açıklama, hem piyasaları hem de altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Altındaki fiyat dalgalanmalarından sonra gümüşte de yüzde 40 artış yaşandı. Mynet'in haberine göre uzmanlar uzun vadeli yatırımların gümüşe yapılmasını öneriyor.

Peki altın fiyatları ne olacak? Altın yükselecek mi?

Mynet'in haberine göre; altın fiyatları ile ilgili konuşan analist, "Dünya çapında kürselen olan altının yükseleceğini düşünüyorum." iddiasında bulunarak "Yatırımcıların uzun vadede biraz daha sabırlı olmasını tavsiye ederim. Altına yatırımlarını güvenli bir şekilde yapabilirler. Ancak uzun vadeli yatırım yapanların altında satış için biraz daha beklemesi daha doğru. Ayrıca altının yanında yükselen değer gümüşün de değerlendirilmesinden yanayım" dedi.