Altını olanlar bu habere aman dikkat! Ünlü banka altın tahminini apar topar güncelledi

Aralarında Wayne Gordon’un da bulunduğu UBS analistleri geçtikleri bir müşteri notunda yıl sonu altın tahminini ons başına yüzde 7 düşürerek 1.950 dolara çekerken önümüzdeki yıl ise nominal bir rekor değere ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Banka ABD ekonomisiyle ilgili öngörülerini de değiştirerek daha önce hafif resesyon beklentisini “yumuşak inişe” çevirdi. Geçilen notta daha önce 2023 sonu olarak öngörülen faiz indirimlerinin ise 2024 ikinci çeyreğinden önce beklenmediği kaydedildi.

Geçilen notta,” Başlangıçta 2023’ün sonlarından başlayarak hafif bir resesyon bekliyorduk ancak şimdi yumuşak bir iniş bekliyoruz” ifadelerini yer verildi.

Bu, 10 yıllık tahvil getirileri için daha az aşağı yönlü hareket riski olacağı anlamına gelirken dolar için de daha az zayıflık beklentisine işaret ediyor.

UBS altın için hedef fiyatını 2024 Haziran sonunda ons başına 2100 dolar ve Eylül sonunda 2200 dolar olarak görülüyor.

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Uzmanlar altın için bir sonraki adımın, geleneksel olarak ABD faiz indirim döngüsünün hemen öncesinde görülen Borsa yatırım fonlarına olap talepte bir canlanma olduğunu belirtiyor.