Altını doları olanlar! Uzman isim duyurdu... Gram altın tahmini: Altın fiyatları gaza basabilir, buhar olup uçacak!

2023'ün ilk Fed faiz toplantısı 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. Fed Başkanı Powell'ın 1 Şubat akşamı, 2023 Ocak Fed faiz kararını açıklaması merak edilen konular arasında. Altını olanlar ve yatırımcılar uzmanlardan gelen yorumları merak ediyor. İşte çarpı taminlerden satır başları...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın için yeni tahminlerini kamuoyu ile paylaştı.

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR ALARMI: BUNU YAPANIN ELİNDEKİLER BUHAR OLUP UÇABİLİR!

Bunu yapanın tüm biriktirdiği buhar olup uçacak!

Altın ve dolar kuru ile ilgili bazı yorumlar yapan finans uzmanı İslam Memiş, "Altın ve gümüş getiren yatırım araçları var. Dolarla ilgili olarak biraz farklı bir durum ortaya çıkabilir. 2023 yılında dolar kuru 23-24 TL civarına çıkabilir. Ama yatırım yapacak olsaydım, dolara yatırım yapmazdım. 2023'te 1 gram altın veya 1 gram gümüş 1 doların çok üzerinde olacak" diye konuştu.

İslam Memiş'ten çarpıcı yorum:

İslam Memiş, açıklamasında ayrıca “Artık herkes benim yatırım modellerine nasıl baktığımı biliyor. Kısa vadeli işlemler yapmanızı önermiyorum. 2023'te riskler çok daha büyük olacak. 2023 boyunca çok fazla belirsizlik olacak. Alıcılar ve satıcılar para kaybedecek” ifadelerini de kullandı.

2023 yılının başlarında ABD para piyasasında yaşanan kademeli değişim, TÜFE açıklamasına tepki olarak altın piyasasına yansıdı. 20'lere kadar çıkan doların 2022 sonlarında zirve yapması ve yatırım aracı olarak altına yaklaşması beklenmiyor. İslam Memiş için altın tahmini 2023'ü gösteriyor. Yükselişiyle yatırımcıları sevindiren altın, 2023'te de en çok tercih edilen bir yatırım aracı olma yolunda..

Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner'in tahminleri ise şöyle;

Konuyla ilgili konuşan Beykent Üniversitesi Öğr. Üyesi Ekonomist Doç. Dr. Batuhan Tufaner, "Dünyada enflasyon oranlarının yükselmeye başlamasıyla birlikte, başta Fed olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz artırımına gittiler. Şahin duruş neticesinde doların güçlenmesi, ons altının fiyatı üzerinde bir süredir baskı oluşturuyor. Bir yandan enflasyonu düşürmek isteyen Fed, diğer taraftan bir resesyona yol açmamak için zor bir ikilemle karşı karşıya" dedi

"FAİZ ORANLARININ ARTMA HIZININ AZALMASI BEKLENİYOR"

"Kasım ayı verilerine bakıldığında, gerçekleşen enflasyonun beklenen enflasyondan daha düşük geldiği görüldü" diyen Tufaner, “Bu süreçte enflasyon kısmen de olsa kontrol altına alındığı için resesyon riski nedeniyle faiz oranlarının artma hızının azalması beklenebilir" ifadelerini kullandı.

"GRAM ALTIN BİN 400 TL'Yİ GÖREBİLİR"

FED’in, 2023 yılının ilk toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artırımına gitmesini muhtemel gören Tufaner, "Bu durum ons altın fiyatı üzerindeki baskıları hafifleterek fiyatları yukarıya doğru hareketlendirebilir. Özellikle ons altın fiyatının 2 bin 60 doların üzerine çıkması, altında bir ralli başlatabilir. 2023’de gram altının fiyatı bin 400 TL’yi görebilir" diye konuştu.

Altın yatırımcısı ons altında yaşanan yükseliş sonrasında elini güçlendirmeyi sürdürüyor. Hafta açılışında ons altın yarım puanlık bir artış daha yakalayarak iç piyasadaki altın fiyatlarını da yukarı çekti. Peki, altının onsundaki yükseliş sonrasında çeyrek altın ne kadar, gram altın kaç TL? İşte 9 Ocak 2023 canlı altın fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

1.148,96

1.151,80

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

1.131,82

1.132,02

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.873,08

1.873,37

ÇEYREK ALTIN FİYATI

1.810,91

1.850,81

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

7.243,67

7.380,80

YARIM ALTIN FİYATI

3.610,52

3.701,72

ZİYNET ALTINI FİYATI

7.243,67

7.380,80

ATA ALTIN FİYATI

7.594,22

7.782,95

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

1.043,58

1.109,23