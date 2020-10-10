"Altını çizerek söylüyorum" deyip açıkladı: Türkiye çok büyük destek verdi

Kapalı Maraş'ın açılmasını değerlendiren KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Maraş, KKTC sınırları içerisindedir. Dolasıyla bizim şu anda başkasının toprağına girdik diye bir durum yok. Zaten vakıf ve atamalıydı. Şu anda da KKTC sınırları içersindededir, haliyle oranın tekrar iskana açılması, tekrar eski sakinlerinin oraya gelmesi en doğalıydı onu yaptık" dedi.

"46 yıl sonra bana nasip oldu"

"Tarih yazdık. 46 yıldan sonra bana nasip oldu" şeklinde konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar sözlerine şu cümlelerle devam etti:

"Türk hükümetinin de desteğini aldım. Bunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Türkiye buraya çok büyük destek vermektedir. Siyasi anlamda tüm dünyadan gelecek tepkileri Türkiye göğüslüyor."

Maraş'ta Rumların ve yabancıların mallarının taşınmaz mal komisyonu aracılığıyla iade edileceğini vurgulayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bizim esas amacımız ilk olarak şu anda o güzelim sahili, bazı kamu alanları ve parkları insanların istifadesine açmak. Şimdi yavaş yavaş orası temizleniyor asfaltlanıyor. Taşınmaz mal komisyonu marifetiyle başvuran Rumlara, İngilizlere ve yabancılara mallarının iadesi şekliyle bir süreci öngörüyoruz, insan hakları bakımından da uluslararası hukuka ters düşecek bir durum yok. BM kararlarına ters düşmemek adına kararlı oluyoruz" şeklinde konuştu.

Kıbrıs'ta çözüm umudu var mı?

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs sorununa federal temelde bir çözüm bulunması konusunda umut kalmadığını söyledi.

Tatar, "Bir federal anlaşma olsa Maraş iade edilecek beklentisi vardı. Bu bir beklentiydi. İlla da bu bir vaat değildi. Zaten federal temelde bir çözüm arayışlarında bir umut kalmamıştır. Biz öyle düşünüyoruz, Türk hükümetiyle bunu değerlendirdiğimizde Türk hükümeti de aynı böyle değerlendirmekte" dedi.

Kapalı Maraş'ın seçim hamlesi olarak açıldığı yönündeki eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan KKTC Başbakanı Tatar sözlerini şöyle noktaladı:

"Bunları gülümsemeyle değerlendiriyorum, ben çok çalıştım çok uğraştım. Milletime, bayrağıma, vatanıma her zaman bağlı bir kişi oldum ve bu yoldan şaşmadığım için kabul gördüm."