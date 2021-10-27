  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 'Altından daha fazla kazandıracak' diyorlar! Herkes yatırım yapmaya başladı
Ekonomi

'Altından daha fazla kazandıracak' diyorlar! Herkes yatırım yapmaya başladı

Mardin'de son zamanlarda çok sayıda vatandaş altın yerine gümüşe yatırım yapmaya başladı. Uzman isimler ileride gümüşün altından daha fazla kazandıracağını düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 10:57:00 - 2021-10-27 11:21:42
'Altından daha fazla kazandıracak' diyorlar! Herkes yatırım yapmaya başladı

Gümüşü takı olarak kullanan Mardinliler gümüşe yatırım yapmaya başladı.

Yaklaşık 20 yıldır bu mesleği icra ettiklerini kaydeden Akyüz Gümüş Mağazaları İşletmecisi İliyo Akyüz, "Ben kendi küçüklüğümden beri kuyumcularda işe başlayıp oyun sanatı öğrendim. Ailecek de bu sanatı icra ediyoruz. Aile boyu sanatı icra etmemizdeki en büyük nedenlerden biri atalarımızdan bize miras kalmasından dolayı kaynaklanıyor. Biz de elimizden geldiği kadar atalarımızdan bize miras kalan bu sanatı yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmak çabası içerisindeyiz. Son zamanlarda vatandaşın gümüşe doğru bir yönelmesi var" dedi.

Son zamanlarda altın kaplamalı ürünlere yönelindiğini belirten Akyüz, "Gümüş üzeri altın kaplama altından bir farkı yok. Altın kaplamalı aynı zamanda Trabzon setimiz, bileziği, kolyesi, küpesi takım halinde. 14 ayar altından bir farkı olmayan tamamen zirkon taşlarla ve rodyum kaplama yapılan gümüşler vatandaşların son zamanlarda en çok tercih ürünler arasında yerini aldı. Yeni evlenen çiftlerimize genellikle bunları tavsiye ediyoruz. Bunları yeni evlenen çiftlerimiz alıyor. Eskiden insanlar gümüşü sadece takı, aksesuar olarak alıp kullanıyordu" diye konuştu.

"Gümüş külçeler yatırım anlamında değer kazandı"

Son zamanlarda özellikle gümüşün de değer kazanmasından dolayı insanların külçeye yatırım yaptığının görüldüğünü dile getiren Akyüz, "2 kiloluk ya da yarım kiloluk külçeler halinde alınıp yatırım yapıldı ve gümüş altına oranla son yıllarda çok daha fazla para kazandırdı. Kısa vadeli yatırımlarda gümüşe yatırım yapmak çok daha mantıklı. Çok daha fazla değer kazanacak. Son zamanlarda vatandaşlar gümüşe çok daha fazla yatırım yaptı. Çünkü ilerleyen dönemlerde altından çok daha fazla kazandıracağı öngörülüyor" şeklinde konuştu.

Altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Son dakika! 27 Ekim çeyrek altın gram altın fiyatları
Altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Son dakika! 27 Ekim çeyrek altın gram altın fiyatları

Ekonomi

Altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Son dakika! 27 Ekim çeyrek altın gram altın fiyatları

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı
Aktüel

Skandal görüntü Türkiye'de ünlü zincir markette çekildi! Sosyal medyada tepki yağdı

Zincir marketlerde yaşanan fahiş fiyat sıkıntısı sürerken, ünlü bir markette reyonda gezen kedi görüntüsüne sosyal medyada tepki yağdı...
Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?
Dünya

Biden'ın kriz çıkarmaya gelen adamı bakın hangi cemaatten?

ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine adadığı Arizona doğumlu Jeff Flake'in hayatı merak konusu oldu. Türkiye'nin istemedi..
Financial Times’ten çarpıcı iddia: Türkiye Ermenistan konusunda bu adımı atacak
Dünya

Financial Times’ten çarpıcı iddia: Türkiye Ermenistan konusunda bu adımı atacak

Financial Times, Dağlık Karabağ savaşını kaybeden Ermenistan'ın Türkiye ile görüşmeye hazır olduklarına ilişkin açıklamalarının ardından Ank..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay