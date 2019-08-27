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Altındağlı çocukların eğitimine büyük destek

Altındağ Belediyesi, bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak olan çocuklara okul ve beslenme çantası ile kırtasiye desteği veriyor.

27 Ağustos 2019 Salı 09:57
Altındağlı çocukların eğitimine büyük destek

Altındağ Belediyesi, bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak olan çocuklara okul ve beslenme çantası ile kırtasiye desteği veriyor.


Bu yıl ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak olan 7 bin minik öğrenci, Altındağ Belediyesinin hediyeleriyle sevinecek. İlkokulla tanışacak olan 7 bin Altındağlı çocuk, okulların açıldığı ilk gün sırasında hediyelerini bulacak. İçlerinde kırtasiye malzemesi de bulunan okul çantaları ve beslenme çantaları okullara dağıtılmaya başlandı. Çantaları Kavaklı İlkokulunda okul idaresine teslim eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyerek, “Tüm öğrencilere Allah zihin açıklığı versin” dedi.



"Yüzleri gülsün yeter"


Belediyenin kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Başkan Balcı, bu desteğin 7 bin öğrenciyi kapsadığını söyledi. Yaz tatili boyunca Altındağ’daki okullara boya, badana, bakım, onarım gibi tadilat desteği verdiklerini söyleyen Başkan Balcı, “Yaz boyunca çalışarak Altındağ’daki okullarımızı çocuklarımıza yakışır şekilde yeniledik, yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirdik. O sıralarda ilk defa oturacak minik öğrencilerimize de bir sürpriz yapmak istedik. Minik öğrencilerimiz içinde kırtasiye malzemesi de olan çanta ve beslenme çantalarını okulun ilk günü sıralarında hazır bulacaklar. Hem ailelerimize ekonomik anlamda biraz destek olacak, hem de ilkokula bu yıl başlayacak olan miniklerimizin yüzünü güldüreceğiz. Okula nasıl başlarlarsa öyle gider. İnşallah yüzleri hep güler” dedi.


Altındağ Belediyesi tarafından dağıtılacak olan okul çantalarının içinde okula yeni başlayacak bir öğrencinin ihtiyaç duyabileceği pek çok kırtasiye malzemesi bulunuyor. Kurşun kalemden deftere, resim defterinden boya kalemine kadar birçok ihtiyacı içinde barındıran okul çantaları, beslenme çantaları ile birlikte okul idarelerine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:57
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