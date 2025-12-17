  • İSTANBUL
Altındağ’da vahşet: 19 yaşındaki Sevgi eşinin bıçağıyla öldü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Altındağ’da vahşet: 19 yaşındaki Sevgi eşinin bıçağıyla öldü

Altındağ’da eşiyle tartıştıktan sonra Sevgi Özdemir’i (19) bıçaklayarak öldüren Yasin Özdemir (28), gözaltına alınıp “kadına karşı kasten öldürme” suçundan tutuklanırken, sevginin annesi en ağır cezayı ve torunlarının velayetini istediklerini söyledi.

Olay, 3 yıllık evli olan 2 çocuk sahibi Özdemir çiftinin oturduğu Altındağ ilçesindeki evde meydana geldi. Yasin Özdemir, bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi Sevgi Özdemir ile tartıştı.

Yasin Özdemir, Sevgi Özdemir'i bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarıyla olay yerinde polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sevgi Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yasin Özdemir, gözaltına alındı.

Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Sevgi Özdemir'in annesi Neriman Kaya, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediklerini ve torunlarının velayetini almak için mücadele edeceklerini söyledi.

