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Altındağ’a 8 yeni park

İlçede 24 parkı baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, şimdi de ilçeye 8 yeni park kazandıracak.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:14
Altındağ’a 8 yeni park

İlçede 24 parkı baştan aşağı yenileyen Altındağ Belediyesi, şimdi de ilçeye 8 yeni park kazandıracak.


Battalgazi, Beşikkaya, Doğantepe, Gültepe, Önder ve Örnek’te yapılacak olan parkların toplam büyüklüğü ise 22 bin 554 metrekare olacak. Altındağ’ı Ankara’ın en yeşil ilçesi yapmak için çalışan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatıyla; Battalgazi, Beşikkaya, Doğantepe, Gültepe, Önder ve Örnek mahallelerine 8 yeni park yapılacak. Toplam 22 bin 554 metrekare alana kurulacak olan 8 parkın içerisinde büyüklüklerine göre; spor aletleri, futbol sahaları, basketbol sahaları, koşu yolları, çocuk oyun alanları, kamelyalar ve banklar yer alacak. İlçedeki 24 parkı baştan aşağı yenileyerek eksikliklerini tamamlayan Altındağ Belediyesi, yapılacak 8 parkla birlikte mahallelerin çehresini de değiştirecek. Altındağlıların aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebileceği parklar, oluşturulacak spor alanlarıyla da mahallelileri sağlıklı yaşama teşvik edecek.


Daha yeşil bir Altındağ


“Daha yeşil bir Altındağ için çalışıyoruz” diyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Altındağlı hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte sosyalleşebileceği alanlar oluşturmak için çalışıyoruz. Bu nedenle 6 mahallemizde belirlediğimiz 8 ayrı noktaya içerisinde; spor alanları, kamelyaları ve bankları bulunan parklar yapacağız. Çocuklarımız için oyun alanlarının da oluşturulacağı parklar, spor alanlarıyla da hemşehrilerimizi sağlık bir yaşama teşvik edecek. Altındağ’ın Ankara’nın en yeşil ilçesi olması için çalışmalarımız devam edecek. Yakında çalışmaların başlaması planlanan parklar şimdiden hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:14
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