Altındağ Belediyesi, esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı

ANKARA (AA) - Altındağ Belediyesi, Ulus Meydanı'nda esnafa Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıttı.

Belediye Başkanı Asım Balcı ve beraberindeki görevliler, Ulus Meydanı'nda ziyaret ettikleri esnaf ve vatandaşlara, Türk ve Azerbaycan bayrağı hediye etti.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "iki devlet tek millet" olarak bunu tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini belirtti.

Ermenistan'ın sivillere yönelik hain saldırılarını kabul etmediklerini vurgulayan Balcı, şunları söyledi:

"Ermenistan'ın yapmış olduğu bütün uluslararası camianın önünde cereyan ediyor bu hadise. Yüreğimiz derinden yaralı. Fakat biliyoruz ki Azeri kardeşlerimiz, orada büyük başarılara imza atıyorlar. Ermenistan'ın gece yarısı yapmış olduğu sivillere yönelik katliamı bütün kalbimizle lanetliyoruz. İnşallah kardeşlerimiz zaferle bu savaştan galip çıkacaklar. Dualarımızla, desteklerimizle onların yanındayız. Onun içinde burada desteğimizi onlara göstermek için hemşerilerimize bayrak dağıtıyoruz."

Bayrak dağıtımına, esnaf ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.