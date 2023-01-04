Altında yükseliş sürüyor! İşte merak edilen fiyatlar...

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,63 artışla 1.106 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazancıyla 1.120 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.840 lira, Cumhuriyet altını da 7.450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 1,07 artışla 1.857 dolardan işlem görüyor.

Analistler, resesyon ve enflasyon ikilemi arasında piyasaların yön bulmakta zorlandığını belirterek, bugün gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarına çevrildiğini söyledi.

Fed'in tutanaklarında olası ipuçlarının para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasına yardımcı olabileceğini aktaran analistler, nihai faiz oranına yönelik değerlendirmelerin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de Fed'in toplantı tutanaklarının yanı sıra, ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) endeksi ve JOLTS açık iş sayısı ile Almanya ve Avro Bölgesinde hizmet sektörü ve bileşik PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.

İnfo Yatırım Foreks bülteninde, 'Ons altında 1850 dolar seviyelerine doğru alım tepkileri izleniyor. Asya piyasalarındaki olumlu seyir altın fiyatlarını destekliyor. Yatırımcılar ise bu akşam yayımlanacak Fed toplantı tutanaklarını bekliyor. Tutanaklarda Fed'in faiz artırım sürecine dair ipuçlarının bulunması beklenirken Faiz artırım hızının yavaşlayacağı beklentisi riskli varlıklara girişleri hızlandırıyor. Ons altın resesyon endişeleri sebebiyle 2022 yılı boyunca baskılanmıştı. Dün görülen 1850 dolar seviyesi ise ons altında son 6 ayın en yüksek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Destekler: 1835 - 1824 - 1808 Dirençler: 1846 - 1858 - 1869' denildi.

Vakıf Yatırım Foreks bülteninde, 'Ons altında 1,780 altına gelinmedikçe yukarı hareketin devamı beklenebilir. Kısa vadede 1,850-1,870 direnç, 1,800-1,780-1,765 destek olarak izlenmelidir. Bu hafta yayımlanacak olan FOMC toplantı tutanakları ve ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri değerli metallerde hareketin devamı adına önemli olacak.' denildi.