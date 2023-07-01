Altında yükseliş sürecek mi? İşte o açıklama

Merkez Bankası'nın faiz para politikası değişikliği sonrası dolar ve altında da yön değişti.

Altın ve dolarda yükseliş devam eder mi? Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş merak edilen soruları cevapladı.

Yavaş milliyet.comtr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Powell’ın senatoda ve en son Fed toplantısında yapmış olduğu faiz artırım ve enflasyon vurgusu altında baskı oluşturdu.

Buna ek olarak da ABD’de büyümenin beklentiyi de aşmış olması altındaki geri çekilmede etkili olduğu görüşündeyiz. Yurt içi piyasalardaki gram altına baktığımızda ise kurlarda görülen artışların etkili olduğunu görmekteyiz. Kurlarda adil değere ulaşana kadar dövizde ve gram altındaki yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz.

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Seçimlerden sonra para politikasına yönelik belirsizliklerin giderilmesi ve gerekli adımların atılmaya başlanmasıyla birlikte BİST100 endeksinde yükselişleri gördük.

Yükselişlerde bankacılık hisselerinin de katılmış olmasıyla birlikte rekor seviye test edilmiş oldu. Endeksin artan kur ve seçim gölgesinde kalan finansallarının henüz fiyatlanmadığını ve yükseliş trendinin düzeltmelerle de olsa devam edeceği kanısındayız.

Dövizde dengelenmenin şu an itibariyle ne zaman olacağını söylemek güç ve bunun için öncelikle politika faizinin nereye gideceğini bilmemiz gerektiğini düşünüyoruz.

Politika faizine yönelik bir yönlendirme olması halinde kurlardaki dengelenme sürecine yönelik daha iyi yorumlar yapılacağını söyleyebiliriz."