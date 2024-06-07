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Ekonomi Altında yatırımcılar gelişmeyi bekliyor: Gram altın kaç lira? Son dakika güncel altın kuru kaç para?
Ekonomi

Altında yatırımcılar gelişmeyi bekliyor: Gram altın kaç lira? Son dakika güncel altın kuru kaç para?

Yeniakit Publisher
2024-06-07 01:30:00 - 2024-06-07 01:47:12
Altında yatırımcılar gelişmeyi bekliyor: Gram altın kaç lira? Son dakika güncel altın kuru kaç para?

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 446 bin liraya gerileyerek son günlerdeki dalgalanmalarını sürdürdü. Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika gelişmelerden etkilen altın fiyatları hareketli bir seyir izliyor. Altın fiyatı bugün de yükselişini sürdürüyor. Yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için güvenli liman olarak görülen altın, haftanın sonuna yaklaşırken değer artışı yaşıyor. İşte, 7 Haziran 2024 altın fiyatı ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatı anlık...

Gün içinde 2 milyon 446 bin lira ile 2 milyon 456 bin lira arasında işlem gören altının fiyatı, kapanışta yüzde 0,1 oranında düşerek 2 milyon 446 bin liraya sabitlendi. Bir önceki gün, standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 448 bin lira olarak kapanmıştı.

Altın piyasasındaki bu değişim, toplam işlem hacminde de belirgin bir etki etti. Tüm metallerin toplam işlem hacmi 2 milyar 63 milyon 672 bin 751,27 lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altın piyasasında dikkat çeken hareketlilikler gözlemlendi. Altında toplam işlem hacmi 1 milyar 915 milyon 446 bin 727,47 lira olarak kaydedildi.

Gün boyunca gerçekleşen işlemlerin toplam miktarı ise 778,08 kilogram olarak belirlendi. Bu veriler, piyasanın derinliğini ve altın ticaretinin hızını ortaya koyarken, yatırımcıların altına olan ilgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

ALTIN BORSASINDA EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Bugün Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın borsasında yoğun işlem hacmiyle öne çıkan kurumlar sıralandı. Zirve Değerli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Madenler ile Nil Kıymetli Madenler, gün boyunca en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar olarak liste başında yer aldı. Bu kurumlar, hem büyük hacimli alım satımlarıyla hem de piyasa üzerindeki etkileriyle dikkat çektiler.
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Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı ile Başkan Lagarde'ın sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 380 ve 2 bin 400 doların direnç, 2 bin 350 ve 2 bin 330 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, 67Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.443,71

Satış: 2.444,09

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.359,17

Satış: 2.359,50

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 3.909,94

Satış: 3.996,09

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 15.639,74

Satış: 15.935,49

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 7.795,43

Satış: 7.992,18

ZİYNET ALTIN FİYATI

Alış: 15.639,74

Satış: 15.935,49
ATA ALTIN FİYATI

Alış: 16.180,52

Satış: 16.588,86

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.311,65

Satış: 1.726,32

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.227,25

Satış: 2.348,41

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