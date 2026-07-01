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Ekonomi Altında ufak yükseliş
Ekonomi

Altında ufak yükseliş

Yeniakit Publisher
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Altında ufak yükseliş

Dün günü 6 milyon 51 bin 500 liradan tamamlayan altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 6 milyon 62 bin 600 lira oldu.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 62 bin 600 liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 955 bin lira, en yüksek 6 milyon 70 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,2 artışla 6 milyon 62 bin 600 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 51 bin 500 liradan tamamlamıştı.

 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 31 milyar 974 milyon 120 bin 392,26 lira, işlem miktarı ise 5 bin 341,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 31 milyar 976 milyon 695 bin 390,77 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler ile Aizona Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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