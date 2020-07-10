Altında son durum ne? Son dakika 10 Temmuz altın fiyatları
Altında son durum ne? Altın fiyatları oldukça yükseldi. Birçok ekonomist, temmuz ayı içerisinde yükselişin olacağını öngörüyordu. Fakat haziranda 355-360 seviyelerini gören altının temmuz ayında 400'leri görmesi pek de tahmin edilmeyen bir durumdu. Peki ama bugün çeyrek altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? 22 ayar altın bilezikte son durum ne? 10 Temmuz altın fiyatlarındaki son dakika detayları...
Altın fiyatlarının bu denli yükselmesi, altın alacak yatırımcıların planını bozdu. Düğünlerin yapıldığı sezonda altının aniden yükselmesi vatandaşlar tarafından beklenmiyordu. Fakat birçok ekonomist altın fiyatlarının temmuz ayında yükseleceğine ilişkin konuşmalar yaparak uyarıda bulundu. Yükselişin hızının bu oranda olması beklenmesede bu durum gerçekleşti ve ilerleyen süreçlerde de altın yükselmeye devam edecek.
Dün 400 liradan işlem gören gram altın bugün 396 liradan işlem görüyor. Sabah saatlerinde düşen gram haftayı nasıl kapatacak?
GRAM ALTIN
- 396,69
- 396,83
22 AYAR BİLEZİK
- 364,20
- 366,00
CUMHURİYET ALTINI
- 2.577,00
- 2.599,30
YARIM ALTIN
- 1.288,50
- 1.304,60
ÇEYREK ALTIN
- 644,20
- 653,10
REŞAT ALTIN
- 2.609,47
- 2.632,25
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 359,91
- 373,83
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 222,70
- 258,49
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