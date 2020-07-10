Altında son durum ne? Son dakika 10 Temmuz altın fiyatları

Altında son durum ne? Altın fiyatları oldukça yükseldi. Birçok ekonomist, temmuz ayı içerisinde yükselişin olacağını öngörüyordu. Fakat haziranda 355-360 seviyelerini gören altının temmuz ayında 400'leri görmesi pek de tahmin edilmeyen bir durumdu. Peki ama bugün çeyrek altın, tam altın, yarım altın, cumhuriyet altını ve gram altın ne kadar? 22 ayar altın bilezikte son durum ne? 10 Temmuz altın fiyatlarındaki son dakika detayları...