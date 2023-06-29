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Ekonomi Altında 'şahin Powell' desteği
Ekonomi

Altında 'şahin Powell' desteği

Yeniakit Publisher
2023-06-29 19:43:00 -
Altında 'şahin Powell' desteği

Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarının ardından şahin bir Fed’in resesyona yol açabileceği endişeleri altında güvenli liman alımlarını destekledi.


Küresel piyasalarda tüm varlık sınıflarında olduğu gibi altında da Fed Başkanı Jerome Powell’ın şahin çıkışı fiyatlamalara yön veren temel unsur oldu.

Powell’ın açıklamalarının ardından şahin bir Fed’in resesyona yol açabileceği endişeleri altında güvenli liman alımlarını destekledi. Altının onsu 1.908 dolar seviyesine geldi.

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 1.595 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.620 lira, Cumhuriyet altını da 10.580 liradan satılıyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, Fed’in Temmuz ve Eylül toplantılarında iki faiz artışı yapabileceği sinyalini verirken, faiz getirisi olmayan altın tarafında bir baskı söz konusu olmuştu.

Ancak açıklamaların ardından 10 yıllık tahvil faizlerinin geri çekilmesi ve hisse senedi piyasalarında yaşanan dalgalanma Fed’in ABD ekonomisini bir resesyona sürükleyebileceği yönündeki fiyatlamaların yansıması olarak değerlendirildi.
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Bu durum da altını destekleyen bir zemin hazırladı. Altın resesyon fiyatlamasından dolayı güvenli liman alımlarıyla desteklense de 2023 yılındaki zirvesinden yaklaşık yüzde 7 aşağıda bulunuyor.

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