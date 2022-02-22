Altında Rusya yükselişi! Putin dengeleri tamamen bozdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ı tanıyan kararnameyi imzaladı. İmzanın ardından gece geç saatlerde Rusya'dan Ukrayna'nın içine doğru askeri hareketlilik yaşandı. Rusya, tanıdığı ayrılıkçı bölgelere askeri teçhizat ve destek ekibi yığdığına dair videolar paylaşıldı.

Bu durumla birlikte Altın fiyatlarında sert hareketler görülmeye başlandı. Henüz çatışma yaşanmamış olmasına rağmen altın fiyatları 1900 dolar seviyesinde dengeye oturdu.

Ons Altın güne 1904 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 1904 dolar, en yüksek de 1914 dolar seviyesi görüldü. Saat 06:57 itibarıyla ons altın 1908 dolardan alıcı buluyor. Gram Altın fiyatları da ons altına paralel olarak yükseliş gösteriyor. Gram altın güne 837.4 liradan başladı. Gün içinde en düşük 835.7 lira, en yüksek de 842.9 lirayı gördü. Saat 06:57 itibarıyla 838.5 liradan alıcı buluyor.