Altında rekor üstüne rekor... Son tahmini ortalığı karıştırdı!

Altında ons fiyatının 2 bin doları geçmesinin ardından iç piyasada gram altın dolar kurundaki yükseliş de sürdü. Güncel fiyatlamaya göre gram altın bin 260 TL'ye ulaşıp bütün zamanların rekorunu kırdı.

Altının ons fiyatı 2 bin doları aşmasıyla iç piyasada gram altın dolar kurundaki yükselişin de etkisiyle iyice hareketlendi.

Gram altın 1260 liraya ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

ABD Mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda 5 oldu. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,1 oldu. Öte yandan ABD’deki banka iflaslarının psikolojik etkisi piyasada devam ediyor. Bu gelişmelerle küresel piyasada ons altının 2 bin doların üzerini görmesi iç piyasada gram altına yükseliş olarak yansıdı. Ons altındaki artışa dolar kurundaki hareketlilik de eklenince gram altın 1260 liraya ulaşarak tarihi zirvesini yeniledi.

FED'İN YILIN ÜÇÜNCÜ FAİZ KARARINI AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

İç piyasada gram altın 1260 lira olurken çeyrek altın 2 bin 115 liradan, yarım altın 4 bin 220 liradan, tam altın 8 bin 440 liradan ve Cumhuriyet altını 8 bin 640 liradan satılıyor.

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Küresel piyasalarda altın fiyatları Fed’in faiz kararlarının etkisiyle sert hareketler sergiliyor. Fed bu yılın üçüncü faiz kararını 3 Mayıs’ta duyuracak.