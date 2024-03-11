Altında rekor sonrası önemli arayış!

Ons altın, ABD işgücü piyasasındaki soğuma ve Fed'in açıklamalarının etkisiyle cuma günü rekor seviyeleri görmesinin ardından bugün yatay seyir izliyor.

Altın, ABD işgücü piyasasında soğumaya işaret eden verilerin ardından cuma günü 2.194,99 dolar ile rekor kırmıştı. Şu sıralarda ise cuma günkü kapanış olan 2177,70 dolar civarında.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Büyük spekülatörlerin geçtiğimiz salı günü net-uzun pozisyonlarını 3,5 yılın en hızlı haftalık temposunda artırmasıyla, altın açıkça talep görüyor ve traderlar Fed kesintilerini beklerken herhangi bir süre için kısaltılacak bir piyasa değil," dedi.

Cuma günü açıklanan verilere göre COMEX altın spekülatörleri 5 Mart'ta sona eren haftada net uzun pozisyonlarını 63.018 kontrat artırarak 131.060'a çıkardı.

Simpson, salı günü açıklanacak olan Şubat ayı tüketici fiyat enflasyonu (TÜFE) verilerine doğru fiyatların yüksek seviyelerde konsolide olacağını, zira Fed'in şu anda bir karartma döneminde olduğu göz önüne alındığında, bu hafta altın fiyatlarının muhtemelen en büyük itici gücünün bu olacağını söyledi.

Analistler ons altında bugün 2164 dolara doğru bir geri çekilme olabileceğini, geri çekilmenin 2152 dolara kadar sürebileceğini öngörüyorlar. Yukarıda direnç noktası 2183 dolar.

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