Altında o aralık: Dengeler değişti! Bankacılık krizleri destekledi, resesyon korkusu! Dövize uyarı üstüne uyarı

ABD’de bankacılık faaliyetlerinde yaşanan krizler derinleşerek ilerlemeye devam ediyor. Silicon Valley ile başlayan süreç Avrupa bankalarına da yansırken bir başka ABD bankası da zor zamanlardan geçiyor. Bankacılık krizleri altın fiyatlarını desteklerken resesyon korkusu yatırımcıları altından uzak tutuyor. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.251 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı.

HİSSE DÜŞÜŞLERİ DEVAM EDİYOR

ABD'de bankacılık krizinde adı geçen bankalardan biri olan First Republic'in hisseleri yüzde 30 civarında değer kaybetti. First Republic Bank'ın hisselerindeki düşüş, bankanın pazartesi günü açıkladığı ilk çeyrek bilançosunun ardından hız kazanırken, hükümet yetkililerinin bankayı kurtarma sürecine müdahale etmek istemediğine dair haber akışıyla derinleşti. Bankanın hisseleri, dün yüzde 50 civarında düşerken, bugün yüzde 30'a yakın değer kaybederek 5,75 dolara geriledi. First Republic'in hisse fiyatında geçen yıla göre azalış yüzde 90'ı geçerken, bankanın piyasa değeri 1 milyar doların altına indi.

HAZİRANDA FAİZ ARTIŞI GELEBİLİR

Analistler, söz konusu gelişmelerle Fed'in mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentilerin yüzde 70 seviyesine gerilediğini ifade ederek, bankanın mayıs ayını pas geçerek haziranda faiz artışı yapabileceği öngörülerinin de dillendirilmeye başlandığını kaydetti. Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.020 ve 2.050 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.990 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

MERKEZ BANKASI SABİT BIRAKTI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası olağan Para Politikası Kurulu'nun ardından faiz kararını açıkladı. TCMB ocak ayında politika faizini yüzde 9'da tuttu. Şubat ayında faizler yüzde 9’dan yüzde 8,5’e indirilirken mart ayında Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Piyasaların merakla beklendiği nisan ayı toplantısının ardından faiz kararları açıklandı. Buna göre Merkez Bankası piyasaların beklediği gibi faizi sabit tuttu.

Altın fiyatları ile ilgili son gelişmeler hem yatırımcının hem de vatandaşın gündeminde yer alıyor. A'haberin aktardığı ahberde: Kuyumcu esnafı Bayram Erdoğan, altın fiyatlarına dair önemli değerlendirmelerde bulundu. 1450-1500 TL zirvesi tarih olduğunu açıkladı. Altın almak ve satmak isteyenler için ise 16 liralık bir makas aralığı bulunuyor. Erdoğan, daha önce yapmış oldukları fiyat tahminlerinin bazı vatandaşlar tarafından abartılı bulunabileceğini, ancak o dönem yatırım yapanların kazandığını söyledi. Bugün de aynı şekilde çeyrek altının yıl bitmeden 3.000 TL'yi göreceğini ifade etti..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

GRAM VE ÇEYREK ALTIN O EŞİĞİ GEÇECEK!

Erdoğan, altına olan talebin artması nedeniyle altın fiyatlarının bundan sonra ne olacağına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzde bir seçim olduğuna dikkat çeken Erdoğan, seçim sonrası doların 25 TL'ye yükselmesi halinde ons altının da 2.300 dolar seviyesine ulaşacağını söyledi. Bu durumda gram altın fiyatının yaklaşık olarak 1.700 TL'ye yükseleceğini, çeyrek altın için ise 3.000 TL fiyatını görebileceğimizi belirtti.

Peki altın ne kadar?

ALTINDA SON DURUM NE?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.251 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,41 azalışla 1.242 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazanarak başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla yüzde 0,72 artışla 1.251 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.050 lira, Cumhuriyet altını da 8.310 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün 1.990 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,60 yükselişle 2.002 dolardan işlem görüyor. Analistler, ABD'de geride kaldığı düşünülen bankacılık krizine ilişkin risklerin açıklanan bilançolar sonrası yeniden başlıca risk unsuru konumuna geldiğini belirterek, bu durumun güvenli liman varlıklara olan talebi desteklediğini söyledi..

İslam Memiş, yatırımcıların son dönemde merak ettiği sorulardan biri olan "Gram altında alım için hangi rakam beklenmeli, satış yapılmalı mı?" sorusuna yanıt veriyor. Gram altında üç farklı fiyat aralığının oluştuğunu belirten Memiş, Kapalıçarşı fiyatlarının geçerli olduğunu söylüyor..

16 LİRA MAKAS ARALIĞI VAR

Son günlerde gram altında ilginç bir gelişmenin yaşandığına dikkat çeken Memiş, altının gram fiyatının alışının 1340 lira, satışının 1356 lira olduğunu belirtiyor.

Piyasalarda gün sonu...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 6,12 puan artarak 4.789,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,99 puan ve yüzde 0,13 değer kaybederek 4.777,51 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.750,50, en yüksek 4.831,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 artışla 4.789,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,01, sanayi endeksi yüzde 0,11 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 azalırken, hizmetler endeksi yüzde 0,86 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,12 puan ve yüzde 0,10 yükselişle 5.259,83 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 39'u prim yaptı, 58'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Koza Altın İşletmeleri ve Garanti BBVA çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​- Altının onsu 1.985 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.984 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 9,5 kayıpla 1 milyon 236 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,3967 lira, satışta 19,4745 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,3894 lira, satışta 19,4670 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,54'dan, bileşik getirisi de yüzde 15,07'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1020, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi de 134 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 77,8 dolardan işlem görüyor.

İlginizi çekebilir→ Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş uyarısı: 'Sakın yapmayın'! Gram altın, gümüş, dolar yeni tüm tahminleri→ TIKLAYINIZ