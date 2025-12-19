CHP İlçe Başkanlığı önünde gerginlik! ‘Kızıma küfür ettiler’

İstanbul’da CHP Şile İlçe Başkanlığı önüne aracıyla gelerek 'kızına küfür ettiler' diye bağıran kişi gözaltına alındı. S.A.'nın daha önce aynı binaya taş attığı için gözaltına alındığı belirtildi.

Olay, öğle saatlerinde Üsküdar Caddesi'nde bulunan CHP Şile İlçe Başkanlığı binasının önünde meydana geldi. Aracıyla ilçe başkanlığı binasının önüne gelen bir kişi, caddede durarak 'Kızıma küfür ettiler' diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada trafiğin sıkışması üzerine bazı sürücüler korna basarak tepki gösterdi. Bunun üzerine yeniden aracına binen kişi bu sefer de aracıyla ilçe başkanlık binasının bulunduğu pasajın girişinde kaldırıma çıktı. Çevredeki iş yerlerinin kaldırımda bulunan saksı, tabela ve ürünlerine çarpan sürücü aracından tekrar inerek "Ben babayım. Hangi baba, kızına küfür edilmesini kabul edebilir" diyerek bağırmaya devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

DAHA ÖNCE DE TAŞLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRMİŞ

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün S.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen S.A.'nın şubat ayında da CHP İlçe binasına taşlı saldırıda bulunduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin inceleme başlatılırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.