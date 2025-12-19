İşgalciler işbaşında! Gazze'nin gazına çökme hazırlığı!

TAHSİN HAN

Gazze’deki soykırımın destekçisi Amerika, İsrail ve kuklası Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ile birlikte Filistinlilerin denizlerdeki zenginliklerine çökme hazırlığı yapıyor.

Londra merkezli Middle East Eye (MEE) sitesinin haberine göre ABD, İsrail ve BAE, Gazze gazının çıkarılmasını görüştü. Habere göre; üç ülke İsrail’in harabeye çevirdiği Gazze’nin yeniden inşaasının finansmasını maske olarak kullanıp 38 milyar metreküplük doğal gazı çıkarıp satmak isityor. Eski bir Batılı yetkili ile mevcut bir Batılı ve Arap yetkilinin MEE’ye verdiği bilgilere göre ABD, İsrail ve BAE, Gazze’nin açık deniz doğalgaz kaynaklarını çıkarmayı, Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi’nin (Adnoc) de Gazze’nin geliştirilmemiş doğalgaz sahalarında hisse sahibi olmasını ve gazdan elde edilecek parayla da Gazze’nin yeniden inşasına katkıda bulunmayı planlıyor.

Gazze’nin denizdeki doğalgaz sahası 2000 yılında keşfedildi. Doğalgazı geliştirme hakları iki kuruluş arasında paylaşılıyor: Filistin Yönetimi’nin egemen varlık fonu olan Filistin Yatırım Forumu ve merkezi Yunanistan’da bulunan Filistinli bir diaspora ailesine ait bir inşaat ve enerji holdingi olan Konsolide Müteahhitler Şirketi.

YILLIK 100 MİLYON DOLAR KAR

Doğu Akdeniz gazı uzmanı ve Gazze’nin zenginliğini anlatan “Gazze Denizcilik Öyküsü” kitabının yazarı Michael Barron, MEE’ye verdiği demeçte, “Proje ticari açıdan son derece uygulanabilir” dedi. Barron, 15 yıl önce proje üzerinde çalışırken, doğalgaz sahasının geliştirme maliyetinin 750 milyon dolar olarak tahmin edildiğini ve Filistin Yönetimine 15 yıl boyunca yıllık 100 milyon dolar kar sağlayacak yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde edileceğini söylemişti. Barron, “Bu, Filistinlilerin şu anda sahip olduğu en değerli doğal kaynak. Bunun geliştirilmesi, yeniden yapılanmaya katkı sağlayacaktır” dedi.

Amerika’nın “Gazze’nin yeniden imarında kullanılacak” diyerek denizlerdeki gaz rezervini çıkaracağı belirtilirken Katar ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin de ABD’ye “İsrail’in yıkımın bedelini karşılamasını istediği” belirtildi. BM, Gazze’nin yeniden inşasının maliyetinin 70 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor.