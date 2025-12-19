ABD'nin Suriye kararına Türkiye'den ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırmasına ilişkin açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"ABD'nin Suriye'ye yönelik Sezar Yasası kapsamındaki yaptırımları yürürlükten kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Bu adımın, Suriye'nin yeniden inşası ve kalkınmasına yönelik uluslararası iş birliğini daha da teşvik ederek ülkede istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlamasını temenni ediyoruz."
{relation id:1971287 slug:'suriye-yonetiminden-sdgye-son-teklif'}