  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İdam cezasını getirin artık!

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Birbirinden caydırıcı özelliklere sahip! Türkiye’nin ‘görünmez’ gücünde son viraj

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler

Nedim Şener’den Özgür Özel’e Brüksel tokadı: “Bu acziyet CHP’nin itibarını yerle bir ediyor!”

Şamil Tayyar'dan Mehmet Akif Ersoy açıklaması: Tablo ağır, çürüme lokal değil! Tüm bünye tehdit altında

Muhittin Böcek kendini kurtarmak için çalışanlarını ateşe attı! "Haberim yoktu" diyerek suçu alt kadroya yükledi

Bakan Tunç'tan "Sanal Bahis" açıklaması

Elebaşı Gülen’in yeğenine MİT ve TEM’den ortak operasyon: İstanbul’da enselendi
Ekonomi Son 5 yılın dibini gördü: Almanya'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur!
Ekonomi

Son 5 yılın dibini gördü: Almanya'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Son 5 yılın dibini gördü: Almanya'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur!

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarını yayımladı. Verilere göre Almanya'da ekonomik durgunluk nedeniyle şirketler yıl sonunda işten çıkarmalara gaz verirken yeni işe alımlar ise durma noktasında.

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da kasımda 92,5 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 91,9 puana indiği bu oranın ise Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Neredeyse tüm sektörlerde personel sayısını azaltma eğilimi devam ediyor. Giyim üreticileri özellikle personel sayısını azaltmak istiyor. Hizmet sağlayıcılar da yeni işe alımlar konusunda temkinli. Perakende sektöründe de benzer bir tablo ortaya çıkıyor, şirketler yeni yılda daha az çalışan istihdam etmeyi planlıyor. İnşaat sektöründe ise şu anda olumlu ve olumsuz beklentiler dengede. İnşaat sektörü, çalışan sayısını değiştirmeden tutmayı planlıyor. "

İŞTEN ÇIKARMA 3 YILDIR SÜRÜYOR

Bu arada, ülkede, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik durgunluğun sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarma yapıyor. Bu eğilim yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.

Zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne talepte devam zayıflık ve Çin kaynaklı şiddetli rekabet Alman şirketlerini yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor. Karlılıklarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Ülkede işten çıkarmalar özellikle otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon ile finans sektörlerinde yoğunlaşıyor.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23