Son 5 yılın dibini gördü: Almanya'ya kapak atmak isteyenlere duyurulur!

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), aralık ayına ilişkin İstihdam Barometresi sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada, Almanya'da kasımda 92,5 puan olan İstihdam Barometresi'nin bu ay 91,9 puana indiği bu oranın ise Mayıs 2020'den beri en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Neredeyse tüm sektörlerde personel sayısını azaltma eğilimi devam ediyor. Giyim üreticileri özellikle personel sayısını azaltmak istiyor. Hizmet sağlayıcılar da yeni işe alımlar konusunda temkinli. Perakende sektöründe de benzer bir tablo ortaya çıkıyor, şirketler yeni yılda daha az çalışan istihdam etmeyi planlıyor. İnşaat sektöründe ise şu anda olumlu ve olumsuz beklentiler dengede. İnşaat sektörü, çalışan sayısını değiştirmeden tutmayı planlıyor. "

İŞTEN ÇIKARMA 3 YILDIR SÜRÜYOR

Bu arada, ülkede, sipariş yetersizliği ve süregelen ekonomik durgunluğun sanayi üzerindeki etkileri giderek daha belirgin hale geliyor. Özellikle sanayi sektörü sürekli olarak işten çıkarma yapıyor. Bu eğilim yaklaşık 3 yıldır devam ediyor ve neredeyse hiçbir sanayi şirketi bu eğilimden kurtulamadı.

Zorlu ekonomik koşullar, birçok ürüne talepte devam zayıflık ve Çin kaynaklı şiddetli rekabet Alman şirketlerini yeniden yapılanmaya iterek, işe alımları dondurmaya veya işten çıkarmaya zorluyor. Karlılıklarını işten çıkarmalarla istikrara kavuşturmaya çalışan Alman şirketlerden art arda gelen "işten çıkarma" veya "yeni alımlara ara verme" haberleri, Almanlar arasında endişe yaratıyor.

Ülkede işten çıkarmalar özellikle otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon ile finans sektörlerinde yoğunlaşıyor.