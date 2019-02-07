Altında kredi kartına taksit uygulaması geri getirilmeli

Mücevherat sektörünün önde gelen isimlerinden Altınbaş Yönetim Kurulu Başkanı İmam Altınbaş, iç pazarın canlanması için kredi kartına taksit uygulamasının geri getirilmesi gerektiğini belirtti. Taksit yasağının sıkıntılara neden olduğunu kaydeden Altınbaş, şöyle konuştu: “Kuyumculuk sektöründeki durgunluğun giderilmesi için altın dolaşımının kolaylaştırılması ve en az 9 ay olmak üzere kredi kartına taksitli satışların geri gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Umudumuz, bu sorunumuzun bir an önce çözülmesi ve taksit oranlarının makul seviyelere getirilmesidir.”