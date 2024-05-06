'Altında kıyamet kopmadan fırsatı değerlendirin!'

Fed kararının ardından düşüş ivmesine giren altın enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte dalgalı seyrini korudu. Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyor. Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar, piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü altın fiyatları.

İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmayan ve rekor üzerine rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı. ABD'deki finansal verilerin açıklanması sonrasında altın yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini koruyan altın nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toparlandı. Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın haftanın ilk günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın yeniden yükselişe geçecek mi. Peki altın yatırımcıları için yatırım fırsatını kaçırdı mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.393,53 TL'den, çeyrek altın 4.004 TL'den, yarım altın ise 8.008 TL'den kapanış yaptı.

Peki 6 Mayıs 2024 Pazartesi günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

6 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.1820 TL / 32.2910 TL

Euro alış satış: 34.5630 TL / 34.7550 TL

Sterlin alış satış: 40.0860 TL / 40.4540 TL

6 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,3046 TL / 32,3390 TL

Euro alış satış: 34,7933 TL / 34,8683 TL

Sterlin alış satış: 40,5304 TL / 40,6017 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.396,86 TL / 2.397,33 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.311,91 Dolar / 2.312,26 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.946 TL / 4.004 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.914 TL / 8.007 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.760 TL / 15.945 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 38.870,35 TL / 39.759,46 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.034,02 TL / 16.438,77 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 6 MAYIS 2024

Gram altın alış satış : 2422.14 TL / 2471.82 TL

Çeyrek altın alış satış: 3955 TL / 4014 TL

Yarım altın alış satış: 7935 TL / 8028 TL