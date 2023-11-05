Altında her dediği çıkan Hatice Kolçak bu kez şaşkına çevirdi: Altını olanlar! Cebinizde nakit istiyorsanız...

Yaptığı altın tahminleriyle altın yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim olan Hatice Kolçak'tan yeni açıklamalar geldi. Peki Kolçak gram altında neler bekliyor, gram altının fiyatının önümüzdeki günlerde hangi seviyeleri görmesini bekliyor? İşte ünlü ekonomist Hatice Kolçak'ın yaptığı açıklamalar ve ayrıntılar..

Ünlü ekonomist ''Gram altın bu seviyelerde diyerek analiz etti: ''Altın yatırımcılarının yakından takip ettiği bir isim olan Hatice Kolçak altın fiyatlarının geleceği ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

ÜNLÜ EKONOMİST GRAM ALTIN AÇIKLAMASI! ''GRAM ALTIN BU SEVİYLERDE...''

Ons altındaki yükseliş gram ve çeyrek altın fiyatlarını etkilerken Hatice Kolçak bazı uyarılarda bulundu.

Bir ay sonrayı işaret eden Kolçak, gram altında beklediği yeni seviyeyi şu sözlerle duyurdu:

"Savaşın tamamen rafa kalktığını düşünürsek eğer ons altın yeniden FED’in takibi kapsamında değerlendirilecek, savaş olmasaydı eğer dolar 1.800 seviyelerinde seyrediyor olacaktı. FED artık faiz artışında sıkıştı. Tüm bu gelişmeler ons altın için olumlu bir durum göstergesi, 2024’ün ikinci çeyreğinde ise bu konjonktürün önü açık gibi, gram altını 1.820 liraya test ettiğini gördük.

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Gram altın artık her geri çekilmeler bize göre alım fırsatı doğuruyor. Buralardan toparlanma olabilir. Gramı altının büyük destekçisi dolar kurunun 30 TL civarını kapatma durumu söz konusu bu ani atakla birlikte uzun vadeli dediğim gibi gram altın bu seviyelerde alım fırsatı doğurabilir. Güvenli liman her zaman kıymetli madendir. Cebinizde biraz nakit kalsın istiyorsanız altın dışında, bir miktar döviz portföylerini de değerlendirebilirsiniz."