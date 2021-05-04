Altında hareketlilik! Uzmanlardan kritik açıklama geldi

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 478 lira seviyesinde işlem gördü.

Dün dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle değer kazanan altının gramı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 475,6 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 477,9 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 785 lira, Cumhuriyet altını da 3.206 liradan satıldı.

Altının ons fiyatı ise dün günü yüzde 1,4'lük artışla 1.793,1 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 0,2'lik düşüşle 1.789,2 dolardan alıcı buldu.

Analistler, artan enflasyonist endişeler paralelinde emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketine devam ettiğini belirterek, bugün dolar endeksindeki toparlanmanın altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti.

Doların başlıca gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0,3 artışla 91,3 seviyesinde bulunuyor.

Gedik Forex tarafından hazırlanan analizde, “Ons altın dün 1797$ sınırına doğru yeniden tepki vermesine karşın bu seviyenin üzerinde bir alan oluşturamadığı için aşağı yönlü bir eğim içerisinde. ABD 10 yıllık tahvil faizinin dün gün içerisinde %1,65 seviyesine doğru yeniden yükselmesi, altının da yükselişini engellediği için kazançlarını genişletmekte zorlandı. Bir diğer konu Fed Başkanı Powell konuşmasıydı. Ekonomiye dair iyimser açıklamalar getirdi. Risklerin olduğunu ifade etse bile ekonomide canlanma görüldüğünü belirtmesi, Doların pozitif seyrine neden olurken, altını da baskıladı. Bu tablo karşısında bu sabah ons altın hafif satıcılı seyrediyor. Bugün için ABD verileri izlenecek ancak etki sınırlı olabilir. Ons altın için 1796$ - 1805$ - 1819$ direnç noktaları, 1781$ - 1768$ - 1756$ destek noktaları olarak izlenebilir” deniliyor.

Anadolu Yatırım tarafından hazırlanan, “1800 direnci yine kırılamadı” başlıklı teknik analizin tamamı şu şekilde:

Ons altında volatil seyirler devam ediyor. Orta vadeli düşen kanal içerisinde kısa vadeli yükseliş gösteren ons altında dünkü denemede de 1800 direnci kırılamadı. ABD'de beklentileri karşılayamayan ISM imalat PMI verisi sonrasında 1797,96 doları gören ons altının kısa vadeli yükselen hareketini 1800 direncinin kırılıp kırılamayacağı belirleyecek. Kırılması halinde 1820-1830 ardından orta vadeli düşen kanalın üst bandına denk gelen 1850 hedeflenebilir. 1750 ise toparlanma eğiliminin devamı için korunması gereken güçlü destek.

Vakıf Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde ise, “Ons altında yukarı denemeler sürerken, 1.790 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanamıyor. Geçen hafta %1.65 üzerini test eden ABD 10 yıllıkları, değerli metaller grubunda satışlara neden olmuştu. Bu hafta ise 10 yıllık getirilerin %1.60 seviyesinde yatay seyrettiğini görüyoruz. ETF çıkışları sürmesine rağmen, getirilerdeki olası gerileme altını desteklemeye devam edebilir. 1.790 üzerinde kapanışlar görmemiz halinde 1.850 seviyesinin hedef haline geleceğini düşünüyoruz. Aşağıda 1.765-1.750 ve 1.700 seviyeleri destek olarak izlenebilir” diye dikkat çekiliyor.

Kaynak: Finans Gündem