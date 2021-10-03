Altında fiyatları belirleyecek kritik detay! Eğer bu olursa...

Haftanın ilk işlem gününe 1751 dolardan başlayan ons altın, çarşamba günü ABD tahvil faizlerinde gerçekleşen yükseliş ve buna bağlı olarak dolar endeksindeki güçlenmeyle birlikte 1721 dolara kadar düştü.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalara verdiği mesaj sonrası ons altında toparlanma eğilimi görüldü. Ons altın, son iki işlem gününde güçlenerek haftayı 1761 dolar seviyesinden kapattı.

Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında ons altın, yüzde 0.5 değer kazandı.

Powell’ın mesajları önemle takip edildi

Öte yandan çarşamba günü Fed Başkanı Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı değerlendirmede enflasyon ve istihdama ilişkin piyasalara önemli mesajlar verdi.

Powell, enflasyonun kötüleşmesinde arz sorunlarının etkili olduğunu ifade ederken, enflasyonun aşağı çekilebilmesi için bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Powell, ABD'de faizin artırılması için barın epey yüksek olduğunu da kaydederken, "Fed varlık alımlarını azaltsa dahi gelecek yıl ortasına kadar devam ettirecek. Eğer tahvil alıyorsak ek teşvik sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Ayrıca Powell, ABD’nin tam istihdam hedefinden hala uzak olduğunu kaydetti. Fed’in varlık alım programında zamanlamayı belirleyecek olan istihdam verilerine ilişkin belirsizliğin etkisiyle birlikte güvenli liman altına olan talep arttı ve fiyatlar yükselişe geçti.

Altın fiyatlarını belirleyecek kritik detay

Fed Başkanı Powell, bankanın para politikasına yön verecek olan enflasyon ve istihdam verilerine yönelik hedefleri çok sıkı tutuyor. Eğer enflasyon ve istihdam verilerinde bir iyileşme görülürse bu durumda pandemi sürecinde bozulan ekonomik görünüme ilişkin beklentiler azalacak. Böylece Fed sıkı para politikasına dair adımları gerçekleştirebilecek. Aynı zamanda bu durumda dolarda güçlenme eğilimi artabilir ve altın fiyatları düşebilir.

Eğer ABD ekonomisine yönelik görünüm endişe verirse böyle bir durumda Fed para politikasına yönelik adımları ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu senaryoda ise dolar güç kaybedebilir ve altın fiyatlarında yükseliş hızlanabilir.

Gram altın yükseldi

Haftanın ilk işlem gününe 498.7 liradan başlayan gram altın, 503 lirayı aşarak 15 Temmuz tarihinden bu yana ilk kez bu seviyeyi gördü. Haftanın kalanında genel olarak 500 liranın altında seyreden gram altında perşembe günü toparlanma hızlandı.

Perşembe günü 503.9 liraya kadar yükselen gram altın, haftayı 501.8 liradan tamamladı. Haftalık bazda fiyat hareketlerine bakıldığında gram altında en düşük 492.4 lira, en yüksek ise 503.9 lira seviyeleri görüldü.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise bu hafta yüzde 0,56 kazançla 499,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,55 artışla 3.315,00 liraya yükseldi. Geçen hafta sonu 805,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 810,00 liraya çıktı.

Dolar ve euro geriledi

Öte yandan bu hafta ABD doları yüzde 0,06 değer kaybederek 8,8520 liraya, euro da yüzde 1,06 azalarak 10,2620 liraya geriledi.