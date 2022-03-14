Altında Fed baskısı yaşanıyor! İkinci gününde de düştü

Altın, yatırımcıların Ukrayna’daki savaştaki gelişmeler ve Fed’in faiz artıracağına ilişkin beklentileri dolayısıyla yeni haftaya düşüşle başladı.

Spot altın yeni haftanın ilk işlemlerinde 1.975 doların altını gördü. Fiyatlar geçtiğimiz hafta 2 bin 70 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesinin beş dolar altına kadar ulaşmıştı.

Yatırımcılar daha yüksek borçlanma oranlarına hazırlanırken Fed’in, artan emtia fiyatları ve Ukrayna savaşı nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan bozulmalarla yükselen enflasyonu dizginlemek için Çarşamba günü 25 baz puanlık bir artışa gideceği değerlendiriliyor.

5 ve 10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 2’nin üzerinde seyrini sürdürürken Daily FX stratejisti Margaret Yang bu durumun altın tutmada fırsat maliyetini artırarak emtianın çekiciliğini düşürdüğünü belirtti.

Jeopolitik endişeler devam ediyor

Ukrayna’daki savaşın Polonya sınırındaki bir üsse yapılan saldırı sonrası yayılabileceğine dair yeni endişeler mevcut.

ABD’li yetkililer Rusya’nın Çin’de askeri ekipman desteği talep ettiğini belirtirken bu durum Vladimir Putin’in beklediğinden daha fazla engelle karşılaştığına işaret ettiği düşünülüyor.

altında geçtiğimiz hafta artışını hızlandıran enflasyon endişeleriyle güvenli varlıklara artan talep sonrası rekor seviyesinin birkaç dolar altında kalmıştı. “Altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda gereğinden fazla esnedi ve şu an muhtemelen kâr almak için doğru zaman” diyen Yang, “Bu özellikle Fed’in para politikasını sıkılaştırmaya başlayacağı bu dönemde doğru bir hamle gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulundu.