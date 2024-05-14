Altında çöküş dönemi geldi mi?

Uzmanlar ons altının bu yıl içerisinde 3 bin doları göreceğini tahmin ediyordu ancak altın düşüş ivmesine girdi. Merkez Bankası kritik enflasyon raporunu açıkladı. Altında beklenen sıçrama gerçekleşmedi. Altına yatırım yapacaklar için yeni bir fırsat mı oluştu? Altın fiyatları ne zaman yükseliş ivmesini yakalayacak? Altın alıp satacaklar piyasayı takip edenler yatırım yapmak isteyenler altın fiyatlarını merak ediyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada 10 Mayıs 2024 Cuma günü altın fiyatları.

İsrail - İran gerginliğine rağmen ivmesini bozmayan ve rekor üzerine rekor kıran altın haftaya düşüşle başladı. Pazartesi gününü düşüşle kapatan altın, salı gününe de aşağı yönlü başladı. ABD'deki finansal verilerin açıklanması sonrasında altın yeniden yükselişe geçti.

Geçtiğimiz hafta dalgalı seyrini koruyan altın nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte toparlandı. Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon raporu ile birlikte altında yükseliş ivmesinin başlaması tahmin ediliyordu ancak düşüş devam etti.

Peş peşe rekorlar kıran ons ve gram altın salı günü kaç liradan satılıyor? Yeni rekorlar peş peşe gelecek mi derken altın yeniden yükselişe geçecek mi. Peki altın yatırımcıları için yatırım fırsatını kaçırdı mı?

Gram altın dün piyasalarda 2.424,92 TL'den, çeyrek altın 4.027 TL'den, yarım altın ise 8.053 TL'den kapanış yaptı.

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Peki 14 Mayıs 2024 Salı günü gram, yarım ve çeyrek altın ne kadar? İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasada altın fiyatları.

14 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN KAPALIÇARŞI'DA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32.1280 TL / 32.2520 TL

Euro alış satış: 34.5970 TL / 34.7810 TL

Sterlin alış satış: 40.0530 TL / 40.4410 TL

14 MAYIS 2024 DOLAR, EURO VE STERLİN SERBEST PİYASADA NE KADAR?

Dolar alış satış : 32,2318 TL / 32,2564 TL

Euro alış satış: 34,7718 TL / 34,8485 TL

Sterlin alış satış: 40,4794 TL / 40,5541 TL

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış / satış: 2.428,50 TL / 2.428,86 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış / satış: 2.344,71 Dolar / 2.345,11 Dolar

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış / satış: 3.979 TL / 4.035 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış / satış: 7.983 TL / 8.069 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış / satış: 15.892 TL / 16.065 TL

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış / satış: 38.772,70 TL / 39.671,92 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış / satış: 16.186,74 TL / 16.595,23 TL

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN KAPALIÇARŞI FİYATLARI 14 MAYIS 2024

Gram altın alış satış : 2438.78 TL / 2486.77TL

Çeyrek altın alış satış: 3983 TL / 4039 TL

Yarım altın alış satış: 7990 TL / 8077 TL