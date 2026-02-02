1 çay kaşığı yetiyor: Gece öksürüğüne son, şifa olacak bu besin!
Öksürük genelde en çok gece rahatsız ediyor ve bu yöntem ile büyük bir şifa kaynağının şifreleri işte burada...
Üstelik mide hassasiyeti olanlar için durum daha da çekilmez hâle geliyor. Peki, hem mideye hem öksürüğe iyi gelen bir karışıma ne dersiniz? Bu basit ama etkili karışım, yalnızca 1 çay kaşığıyla öksürükte rahatlama sağlamasıyla dikkat çekiyor. İşte gece öksürüğüne şifalı karışım tarifi…
Gece bastıran öksürük hem uykuyu bölüyor hem de ertesi günü zorlaştırıyor. Doğal ama güçlü karışımlar hem öksürük hem mide için ilaç olabiliyor. Bu karışımın en önemli özelliği, boğazı yumuşatırken mideyi de yormaması. Özellikle gece öksürüğü, reflü kaynaklı boğaz tahrişi ve mide yanması yaşayanlar tarafından tercih ediliyor.
NASIL HAZIRLANIYOR? Evde kolayca bulunabilen malzemelerle hazırlanıyor: 1 çay kaşığı bal Bir tutam toz zencefil Birkaç damla limon suyu
Tüm malzemeler karıştırılıyor ve yatmadan 30 dakika önce, yavaşça tüketiliyor.
Gece öksürükleri çoğu zaman boğaz kuruluğu ve mide asidinin yukarı çıkmasıyla tetikleniyor. Bu karışım:
Boğazı kaplayarak yumuşatıyor Mide asidini bastırmaya yardımcı oluyor Öksürük refleksini hafifletiyor
KİMLER DİKKAT ETMELİ? Bal, 1 yaş altı çocuklara verilmemeli Mide rahatsızlığı kronik olanlar ve düzenli ilaç kullananlar doktoruna danışmalı Alerjik bünyeler ilk kullanımda az miktarla denemeli DİKKAT! Bu tür doğal tarifler destekleyici olarak görülmeli. Öksürük uzun sürüyorsa veya şiddetleniyorsa mutlaka bir uzmana başvurulmalı.
