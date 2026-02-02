1 çay kaşığı yetiyor: Gece öksürüğüne son, şifa olacak bu besin!

Gece bastıran öksürük hem uykuyu bölüyor hem de ertesi günü zorlaştırıyor. Doğal ama güçlü karışımlar hem öksürük hem mide için ilaç olabiliyor. Bu karışımın en önemli özelliği, boğazı yumuşatırken mideyi de yormaması. Özellikle gece öksürüğü, reflü kaynaklı boğaz tahrişi ve mide yanması yaşayanlar tarafından tercih ediliyor.