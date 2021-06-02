Altında büyük dalgalanma! Çeyrek altında 1000 TL sorusu

Altın fiyatları 2 Haziran Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası ticari gerilimler gibi birçok etken ile fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Serbest piyasada gram altın fiyatı 527 lira seviyesinde bulunuyor.

Rekora az kaldı

Güne 520 lira seviyesinden başlayan gram altın en yüksek 538.5 lira seviyesini gördü. En son tarihi zirvesini 6 Kasım 2020'de 540.6 lira ile gören gram altında rekora çok yaklaşıldı.

Çeyrek altın 1000 lirayı görür mü?

Gedik Yatırım’ın yatırım danışmanı Eda Karadağ, Hürriyet'e yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

Ons altın ekonomilerin durma noktasına geldiği pandemi döneminde 2075 dolar seviyesine kadar yükselerek rekor seviyesini test etmişti. Ağustos ayında görülen bu rekor sonrasında yerini satışlara bıraktı. 2021 yılında pandemi devam ettiği için ve ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanmasının zor olabileceği beklentileri, ons altının daha güçlü bir yıl geçireceğine dair yorumları destekledi. Ancak bu yılın ilk beş aylık döneminde 1676-1959 dolar aralığında bir altın izledik. Yani yükselişinde beklenilen performansı sergileyemedi.

Yılın kalanı için ülke ekonomilerinde toparlanma beklentileri daha güçleniyor. Gelen veriler bunu desteklerken, aşılamada bir yandan devam ediyor. Piyasada likidite bol olduğu için altın bundan şimdilik destek buluyor. Ama bu durum yılın kalanı için o kadar destekleyici olmayabilir. Kısa vade için 1925 dolar ve orta vade için 1965 dolar dirençlerinin önemli olduğunu düşünüyorum. Orta vade direncini aşamadığı takdirde ons altının yükselişinde zorlanması muhtemel.

Kasım 2020'de en yüksek seviyeyi görmüştü

Gram altında, Dolar/TL’nin son günlerdeki yükselişi ve ons altının 1900 dolar üzeri hareketiyle birlikte, yükselişini hızlandırdı. Hâlâ Kasım 2020 dönemindeki 540 lira zirvesini koruyor. Bu da, gram altın için bu seviyeyi direnç noktası olarak karşımıza çıkarıyor. Ons ve Dolar/TL kurundaki geri çekilmeler sınırlı kalırsa, bir süre daha gram altında yukarı yönlü bir eğilimin sürmesini destekler. Çeyrek altın 875 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini, Kasım 2020 döneminde görmüştü.

1000 lira seviyesi...

Yeniden 850 lira bölgesinde olması "Yeni bir rekor görülür mü?" beklentilerini gündeme getiriyor. Altındaki yükseliş çeyrek altının da ilerleyen süreç için yeni bir rekor tazelemesini destekler.

Ancak 1000 lira görülmesi adına Dolar/TL ve ons altındaki yükselişin daha da hızlanması demektir. Bu da çok güven bir hareket olmaz diye düşünüyorum. Bu nedenle net bir şekilde 1000 lira seviyesini görür diyemem.



Çeyrek altında da belli dirençlerde yorulmalar görebiliriz. Piyasada bu kadar dinamikler değişirken, soluksuz bir yükseliş beklemiyorum.