Altında bu beklenmiyordu! Altını olanlar: Gram altın 1830 lira! Altın bu fiyatlardan işlem görüyor! İşte altın fiyatları

Dün altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde, 1.825 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,4 üzerinde, 1.832 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3.150 lira, Cumhuriyet altını da 12.790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,2 artışla 1.985 dolardan işlem görüyor.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 260 milyon 959 bin 229 lira düzeyinde gerçekleşti.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri olarak sıralandı.

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