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Ekonomi Altında bomba tahmin: Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın...
Ekonomi

Altında bomba tahmin: Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın...

Altın fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanmaların ardından konuşan Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk,"Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 12:30:00 -
Altında bomba tahmin: Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın...

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,1 altında 545,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 894 lira, Cumhuriyet altını da 3.652 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 1.787 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceğine ilişkin endişelere karşın altının ons fiyatının 1.810 direncinden başlayan düşüşünü sürdürdüğünü kaydetti

Bugün ABD'de açıklanacak toptan eşya stokları ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, yarınki Avrupa Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararlarının beklendiğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, "Sene sonuna doğru kur ve altındaki yükselişin devam etmesini beklediklerini söyledi ve şöyle devam etti: Şu anda piyasalar Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz indirimi beklentisini satın alıyor. Kur beklentilerine paralel altın yatay seyretse bile gram altının 600 liraya ulaşmasını bekliyoruz.

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