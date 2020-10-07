Altında belirsizlik ve oynaklık arttı! Uzman isim beklentileri açıkladı

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 479 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 472 TL seviyesinden başladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan gram altın, gün içerisinde en düşük 469.46 lira, en yüksek ise 479.71 lira seviyesini görürken; saat 14.04 itibarıyla yüzde 1.47 oranında yükselişle 477.63 lira seviyesinde hareket etti. Aynı dakikalarda çeyrek altın 779 lira, Cumhuriyet altını da 3 bin 200 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Trump'ın teşvik yasasını seçim sonrasına ertelemesiyle dün ons altında sert düşüş yaşanırken; ons altın gün içerisinde en yüksek 1898 dolar seviyesini gördü. Ons altın şu dakikalarda ise yüzde 0.44 oranında yükselişle 1886 dolardan işlem gördü.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın teşvik yasasını seçim sonrasına ertelemesi ve ABD Merkez Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları sonrası güçlenen dolar endeksi altının ons fiyatını baskılarken; ABD seçimlerine ilişkin haber akışları, jeopolitik gelişmeler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmeler ons altın üzerinde etkili olmayı sürdürecek.

1920 dolar üzerinde tutunma yükselişleri güçlendirir

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, altındaki son durumu şöyle değerlendirdi:

Vaka sayılarındaki artışa bağlı olarak salgın kaynaklı artan endişeler ve ekonomik toparlanmanın devamlığı konusunda gündeme gelen belirsizlikler risk iştahı üzerinde son dönemde baskı oluşturan gelişmeler oldu. Eylül ayı içerisinde doların küresel çapta değer kazandığı görülürken, hem dolardaki değer kazanımı hem de piyasalarda nakde geçme isteğinin güç kazanması ons altında eylül ayının son bölümünde yeniden satışların hız kazanmasına neden oldu.

Eylül ayının son bölümünde etkili olan satışlarla 1848 dolar seviyesini test eden ons altında ekim ayı içerisinde tepki alımları gözlense de mevcut durumda 1900 dolar altındaki seyir devam ediyor. Ekim ayı içerisinde dolar endeksi (DXY) eylül ayının son bölümünde test ettiği 94’lü seviyelerden bir miktar geri çekilme kaydediyor. ABD’de görüşmeleri süren teşvik paketine dair ABD Başkanı Trump’ın müzakerelerin seçim sonrasına bırakılmasına yönelik yaptığı açıklama da risk iştahında zayıflamayı beraberinde getiriyor.

Bugün tepki alımlarının devam ettiği ons altında yükselişlerin hız kazanabilmesi ve kısa vadeli teknik görünümün bir miktar iyileşme kaydetmesi için son günlerde test edilen 50 günlük üssel ortalama (1906 dolar) ile 1920 dolar seviyelerinin aşılması gerektiğini değerlendiriyoruz. 1920 dolar üzerinde tutunmanın sağlanması kısa vadeli yükselişlerin güç kazanmasına katkı sağlayabilecektir. Bu durumda 1955 – 1975 dolar ve 1992 dolar seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Ons altında tekrar satışların gözlenmesi durumunda ise eylül ayı sonunda yaşanan düşüşlerde destek olarak çalışan 100 günlük üssel ortalama (1859 dolar) kısa vadeli ilk destek noktasıdır. 100 günlük ortalama altında kapanışların yaşanması durumunda aşağı yönlü hareketlerin devam ettiği izlenebilir. Bu durumda 1840 – 1818 dolar ve 1785 dolar seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Salgın kaynaklı endişeler, ekonomik toparlanma tarafında artan belirsizlikler ve ABD’deki seçimin getireceği belirsizlik ortamı yılın son çeyreğinde küresel çapta volatiliteyi artırabilir. Önceki aylara kıyasla volatilitenin görece daha yüksek seyredebileceğini değerlendirirken, sıraladığımız risklerin piyasaları baskılaması durumunda güvenli liman varlıklarına yönelik talep güç kazanabilir. Bu durum ons altın fiyatlarını da destekleyebilir. Bununla birlikte test aşamaları devam eden aşı çalışmalarında yaşanabilecek olumlu gelişmeler risk iştahını desteklemeye devam ederek kısa vadede ons altın üzerinde baskı oluşturabilir.

Salgın kaynaklı endişeler, ABD’deki seçim sürecine dair gelişmeler, aşı çalışmaları hakkındaki açıklamalar ve dolardaki seyir kısa vadede ons altındaki fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürecektir. Ons altına ilişkin uzun vadeli beklentiler ise yukarı yönlü kalmaya devam etmektedir. İçerisinde bulunduğumuz ve uzun bir süre daha devam etmesi beklenen düşük faiz ve bol likidite ortamının ons altını uzun vadede destekleyebileceği yapılan değerlendirmeler arasındadır.

Yıl içerisinde ons altın fiyatlarındaki yükselişten destek bulan ve tarihi zirvelerini yenileyen gram altında son aylarda ons altında yaşanan düşüşe bağlı olarak geri çekilmeler yaşandı. Ancak bu tarafta Dolar/TL kurunda gözlenen yükselişler gram altın fiyatlarında ciddi bir zayıflamanın önüne geçti. Eylül ayı sonunda ons altında yaşanan sert düşüşlere ve TCMB’nin faiz kararı ve normalleşme adımlarının etkisiyle kurdaki geri çekilmeye bağlı olarak 450 TL’li seviyeleri test eden gram altının ekim ayında ons altındaki düşüşlerin durulması ve Dolar/TL kurunda tekrar yükselişlerin yaşanmasına bağlı olarak kayıplarını geri aldığı görülüyor. Mevcut durumda 476 TL’den fiyatlanan gram altında ons altın ve kur cephesindeki seyir fiyatlamalar açısından belirleyici olacaktır. Kurdaki yükselişe ilave olarak ons altında toparlanmanın güç kazanması ise gram altında yeni tarihi zirve denemelerini beraberinde getirebilir.

Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketlerin devamında 482 TL ve tarihi zirvenin bulunduğu 488 TL seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Tarihi zirvenin aşılması yukarı yönlü hareketlerin hız kazanmasına katkı sağlayabilecektir. Buna bağlı olarak 500 TL’li seviyeler gündeme gelebilir. Geri çekilmelerde ise 22 günlük üssel ortalama (469,10) ile 50 günlük üssel ortalama (457,40) ilk önemli destek noktalarıdır. 50 günlük ortalama altında gram altında satışların hız kazanabilir. Buna bağlı olarak 444 – 433 ve 418 TL seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

Kaynak: Bigpara