Altında 50 yıldır görülmemiş hareket! Herkes şaşkın

Altın, bu hafta Fed’den yeniden büyük bir faiz artırımı yapılacağı beklentisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor. Piyasa, art arda yedinci aylık kaybını yaşamaya hazırlanırken bu, 1960’ların sonlarından beri en uzun düşüş serisi olacak.

Fed’in kasım başında gerçekleşecek olan toplantıda politika faizini 75 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılırken, sonraki toplantıda ise 50 baz puanlık faiz artırımına gidileceği fiyatlandı.

Gözler Powell'ın mesajında

Ons altın, yıla girdiği değerin üzerinden yüzde 10 değer kaybederken Rusya’nın Ukrayna işgali sonrası Mart ayında gördüğü zirvesinden beri ise yüzde 20 değer kaybetti. Değerli metal bu yıl sadece şubat ve mart aylarında yükseldi. Ekim ayındaki gerileme ise yüzde 1’lik bir değer kaybına uzanıyor.



Bu arada piyasalar, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu yıl içinde ABD'de parasal sıkılaştırmada potansiyel bir yavaşlamayla ilgili toplantının ardından yaptığı konuşmadan sinyaller bekleyecek.

Altında son durum

Yeni haftanın ilk işlem gününe 1644 dolardan başlayan ons altın gün içerisinde en düşük 1638 dolar, en yüksek ise 1645 dolar seviyelerini gördü.

Pazartesi gününe 982 liradan başlayan gram altın ise gün içerisinde en düşük 979 lira, en yüksek ise 986 lira seviyelerini gördü.

Bloomberg anketine katılan ekonomistler, Fed yetkililerinin bu haftaki toplantıda şahin duruşlarını sürdürerek büyük bir artışla politika faizinin Mart 2023’e kadar yüzde 5’e ulaşması için zemin hazırlamalarını bekliyor. Bu durumun, ABD’nin de dahil olduğu küresel bir resesyona yol açabileceği değerlendiriliyor.