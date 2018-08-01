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Altıncı hastalık nedir? Belirtileri nelerdir?

Küçük çocuklarda, özellikle de bebeklerde görülen altıncı hastalık, Herpes virüsünün “tip 6” olarak adlandırılan türünden kaynaklanan döküntülü bir hastalık türüdür.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:36
Altıncı hastalık nedir? Belirtileri nelerdir?

Hastalığın başlangıcı basit bir üst solunum yolu enfeksiyonuna benzer. Bununla birlikte altıncı hastalıkta bebekte yüksek ateş de görülür. Ancak bu dönemde bebekteki yüksek ateşin neden kaynaklandığı tam olarak tespit edilemez.

Hastalığın başlangıcında bebekte görülen yüksek ateş 39-40 dereceye kadar ulaşabilir. Bu durumda özellikle daha zayıf bünyeli bazı bebekler yüksek ateşe bağlı havale geçirebileceğinden dolayı mutlaka doktora başvurulmalı ve yüksek ateş düşürülmelidir.

Bu dönemde bebekte yüksek ateşe bağlı olarak genel bir keyifsizlik hali ve iştahsızlık da görülebilir. Genellikle bebekteki ateşli durum birkaç gün içerisinde geçer ancak bazı durumlarda bu durumun 1 haftaya kadar devam ettiği görülebilir.

Ateşi düştükten sonra bebeğin keyfi yerine gelir ve iştahı da açılır. Ancak ateşin geçmesiyle birlikte bebeğin vücudunu suçiçeğine benzer, pembe veya soluk kırmızı renkte olan noktalar sarmaya başlar.

Önce vücutta görülen ve bastırıldığında soluk bir renk alan bu lekeler daha sonra başa, kollara ve bacaklara yayılarak vücudun tamamını hızlı bir şekilde sarar. Bu aşamadan sonra vücudu saran lekeler pullu ve döküntülü bir hal alırlar.

Lekelerin döküntülü bir hal alması hastalığın olumlu yönde ilerlediğinin işaretidir. Genellikle suçiçeği ve kızamıkla karıştırılan altıncı hastalıkta, döküntülü lekelerde kaşıntı ya da ağrı olmaz.

Son olarak vücudun her tarafını sarmış olan lekeler de birkaç gün içerisinde dökülerek ortadan kaybolurlar ve bebek tamamen iyileşmiş olur. Genellikle çoğu bebek bu hastalığa en az 1 defa yakalanarak hastalığa karşı bağışıklık kazanır ve bir daha bu hastalığa yakalanmaz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 21:36
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