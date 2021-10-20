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Ekonomi Altınbaş Üniversitesi akademik personel alıyor
Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi akademik personel alıyor

Altınbaş Üniversitesi, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre akademik birimlerine öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 14:03:00 -
Altınbaş Üniversitesi akademik personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi 20.10.2021tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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