Altınbaş Üniversitesi akademik kadro alıyor
Altınbaş Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
İlan Başvuru Tarihi : 18.03.2022
Başvuru Bitiş : 01.04.2022
Ön Değerlendirme : 06.04.2022
Sınav Tarihi : 08.04.2022
Sonuç İlan : 11.04.2022
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