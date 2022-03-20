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Ekonomi Altınbaş Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

Altınbaş Üniversitesi akademik kadro alıyor

Altınbaş Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. Maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 13:56:00 -
Altınbaş Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) Posta veya Şahsen yapılacaktır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi : 18.03.2022

Başvuru Bitiş : 01.04.2022

Ön Değerlendirme : 06.04.2022

Sınav Tarihi : 08.04.2022

Sonuç İlan : 11.04.2022

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