Altınbaş Üniversitesi 26 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Altınbaş Üniversitesi ilanla duyurduğu birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre başvurular 25.05.2021 tarihine kadar kabul edilecekolup 27.05.2021 tarihinde müracatların ön değerlendirmesi yapılacak. Adaylar 28.05.2021 tarihinde sınava alınacak ve sınav sonuçları 30.05.2021 tarihinde açıklanacak.
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