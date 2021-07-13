Altınbaş Üniversitesi 15 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor
Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 15 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Altınbaş Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31.maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.
SINAV TAKVİMİ
İlan Başvuru Tarihi : 08.07.2021
Başvuru Bitiş : 28.07.2021
Ön Değerlendirme : 02.08.2021
Sınav Tarihi : 04.08.2021
Sonuç İlan : 06.08.2021
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