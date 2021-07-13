Altınbaş Üniversitesi 15 Araştırma ve Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Altınbaş Üniversitesi ilanda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31.maddesine göre öğretim görevlisi ve 50/d maddesine göre araştırma görevlisi ataması yapılmak üzere “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacak.

SINAV TAKVİMİ



İlan Başvuru Tarihi : 08.07.2021

Başvuru Bitiş : 28.07.2021

Ön Değerlendirme : 02.08.2021

Sınav Tarihi : 04.08.2021

Sonuç İlan : 06.08.2021

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